חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
המועצה להשכלה גבוהה השלימה בהצלחה את הליך ההכרה הבינלאומי מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי, וקיבלה הכרה מלאה וללא תנאים | המשמעות: בוגרי רפואה ישראלים יגשו לבחינות הרישוי בארצות הברית | שר החינוך קיש: "מחזק את מעמדנו נגד חרמות ודחיות בינלאומיות" (בעולם)
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
במסגרת ישיבת הממשלה החגיגית לציון יום ירושלים, אישרה הממשלה את הצעתם המשותפת של שר הבריאות ח"כ אוריאל בוסו ושר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש, להקמת צוות בין-משרדי שיגבש מתווה לקידום שילוב חרדים בלימודי רפואה. ההצעה גובשה בשיתוף פעולה עם משרד העבודה | כל הפרטים (חרדים)