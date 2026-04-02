ועדת הבריאות אישרה את "חוק הקאפ" - המסדיר את ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, בהיקף של כ־20 מיליארד ש״ח בשנה | יו"ר הועדה משריקי: "חוק הקאפ הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה" (בריאות)
עובדת מרפאה הפועלת תחת אחת מקופות החולים הגדולות פוטרה לאחר שניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של שורד שבי, ללא צורך | החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי בלא הרשאה (בארץ)
אחרי משא ומתן רצוף שנמשך מספר שעות, גובש פתרון שיביא לסיום סאגת הסבל של הילדים הנכים, בקבלת סדים לרגליים | בוועדה הודגש כי ״קופות-החולים צריכות לתת פתרון למבוטחים, כאשר היצרנים צריכים להתפרנס בכבוד ולא להמשיך להפסיד״ (בריאות, כנסת)