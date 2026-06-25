סניף של "זול ובגדול" בירושלים ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

משרד הבריאות הטיל היום (ראשון) מגבלות חריגות על שני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים, הממוקמים ברחוב יפו 113 וברחוב יפו 214. החל מהיום בשעה 16:00, נאסר על שני הסניפים למכור מוצרי מזון וקוסמטיקה, בעקבות ממצאים מדאיגים שעלו בחקירת פרשת מחיות התינוקות של המותג "פרינוק".

הצעד המשמעותי מגיע לאחר שבבדיקות מעבדה נרחבות שבוצעו על ידי משרד הבריאות, אותרו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה והרדמה חזקות המיועדות למבוגרים בלבד - בחמישה מוצרי מחית פירות לתינוקות. כזכור, האירוע התגלה לאחר שמספר פעוטות אושפזו בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם מציגים תסמינים חריגים של אפאטיות, חולשה קיצונית ותשישות. הממצאים המדאיגים: חשד לחבלה נקודתית על פי הנתונים שפורסמו על ידי משרד הבריאות, שלושה מהמוצרים המזוהמים נמסרו על ידי המשפחות שילדיהן אושפזו, ונרכשו בסניפי רשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים. שני מוצרים נוספים נדגמו ישירות ממדפי הרשת באותם סניפים. בכל חמשת המקרים, הבדיקות הצביעו על כך שהצנצנות נפתחו בצורה לא תקינה לפני שנרכשו על ידי הלקוחות. המשטרה מעדכנת: כך מתקדמת החקירה בפרשת חומרי ההרדמה במחיות התינוקות דוד הכהן | 17.06.26 הממצאים מצביעים על כך שהמוצרים נפתחו באופן לא חוקי עוד בטרם קנייתם. נתון זה מחזק את ההערכה כי מדובר בפגיעה מכוונת ומקומית, ולא בתקלה שהתרחשה בפס הייצור או בשרשרת השיווק. בהתאם לכך, המשטרה פתחה בחקירה נרחבת שבה מעורבים חוקרי יל"פ ירושלים, ועל פי דיווחים גם השב"כ מעורב בחקירת המקרה החריג.

( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

מדוע לא הוחלט על ריקול ארצי?

למרות הממצאים החמורים, משרד הבריאות הבהיר כי נכון לשלב זה לא הוחלט על ריקול גורף של כל מוצרי פרינוק. במסגרת הפעולות שבוצעו, נדגמו ונבדקו מאות מוצרים - כ-50 לבדיקות טוקסיקולוגיות, 110 נבדקו במעבדות לבדיקת ואקום, ולמעלה מ-500 מוצרים נבדקו בנקודות המכירה לתקינות האריזה.

בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות ברחבי המדינה, לא אותרו סימנים לזיהום נוסף או פגמים בשרשרת האספקה. לאור זאת, הוחלט שלא להורות על ריקול ארצי גורף לכלל המותג. ההחלטה מבוססת על ההערכה כי מדובר באירוע מקומי ומבוקר, ולא בבעיה מערכתית בייצור או בהפצה.

התנאים לחזרת הסניפים לפעילות מלאה

כעת, מותר לשני הסניפים המדוברים למכור אך ורק מוצרים שאינם מזון או תמרוקים. כדי שהרשת תוכל להשיב את הסניפים לפעילות מלאה, היא תידרש ליישם תוכנית עצמאית לבקרת איכות, שתוכל לצאת לפועל רק לאחר קבלת אישור רשמי ומפורש ממשרד הבריאות.

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, תיאר את הרגעים הראשונים שבהם עלה החשד לאירוע חריג. "ביום חמישי שעבר הגיעו למלר"ד ילדים ארבעה ילדים עם חשד להרעלה", מסר. "שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים. חשד שהוא אומת מהר מאוד".

משרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר התפתחויות בפרשה ומבצע בדיקות נוספות במסגרת החקירה המשטרתית המתנהלת.