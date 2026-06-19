אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

משרד הבריאות פרסם היום (שישי) עדכון מפורט בנוגע לחקירת מחיות התינוקות של המותג "פרינוק", שבהן נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם. על פי ההודעה הרשמית, עד כה אותרו חמישה מוצרים שבהם נמצאו חומרי ההרדמה, כאשר בכל המקרים קיימת אינדיקציה שהצנצנות נפתחו שלא כדין טרם רכישתן.

כזכור, בעקבות אשפוז של חמישה ילדים שצרכו מחיות פירות ופיתחו תסמינים חריגים, נפתחה חקירה נרחבת שבמסגרתה ביצעו מפקחי שירות המזון במשרד הבריאות ביקורות ודיגומים בפריסה ארצית. במסגרת הפעולות נדגמו ונבדקו מאות מוצרים - כ-50 לבדיקות טוקסיקולוגיות, 110 נבדקו במעבדות לבדיקת ואקום, ולמעלה מ-500 מוצרים נבדקו בנקודות המכירה לתקינות האריזה. הממצאים המדאיגים: חמישה מוצרים מזוהמים על פי הנתונים שפורסמו, שלושה מהמוצרים המזוהמים נמסרו על ידי המשפחות שילדיהן אושפזו, ונרכשו בסניפי רשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים. שני מוצרים נוספים נדגמו ישירות ממדפי הרשת באותם סניפים. בכל חמשת המקרים, הבדיקות הצביעו על כך שהצנצנות נפתחו בצורה לא תקינה לפני שנרכשו על ידי הלקוחות. מנהל המיון בו מאושפזים הילדים שנפגעו ממחית התינוקות חושף פרטים חדשים בני סולומון | 17.06.26 בניגוד לכך, בבדיקות שבוצעו במחסני היבואן ובנקודות מכירה נוספות שאינן שני הסניפים האמורים ברחוב יפו, לא נמצאה כל אינדיקציה להימצאות חומרים אלה. משרד הבריאות הבהיר כי בשלב זה לא נמצאה אינדיקציה לפגם או לכשל במעלה שרשרת האספקה, לרבות בשלב הייצור, היבוא או האחסון במחסני היבואן. צווי סגירה לשני סניפים בירושלים בהתאם לממצאים, חתם רופא מחוז ירושלים על צווי הפסקה מינהליים לשני סניפי רשת "זול ובגדול" - הסניף ברחוב יפו 113 והסניף ברחוב יפו 214 בירושלים. במקביל, משרד הבריאות הנחה את בתי החולים להגביר ערנות למקרים של חשיפה אפשרית לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים בקרב תינוקות וילדים צעירים. כפי שדיווחה המשטרה, החקירה מתנהלת על ידי היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון, כאשר כלל המידע הועבר לגורמי האכיפה בתחילת האירוע. על פי דיווחים, גם השב"כ מעורב בחקירת המקרה החריג.

( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

מצב הילדים ובדיקות נוספות

משרד הבריאות מסר כי עד כה דווח על שני מקרים במסגרתם אושפזו חמישה ילדים שאכלו מהמחית ולאחר חשיפה אפשרית לחומרים ממשפחת הבנזודיאזפינים. כלל הילדים שוחררו מבתי החולים. למעט מקרים אלו, שאר המקרים שדווחו עם תסמינים דומים נבדקו ונשללו.

פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, תיאר את הרגעים הראשונים של גילוי האירוע: "ביום חמישי שעבר הגיעו למלר"ד ילדים ארבעה ילדים עם חשד להרעלה. שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים - חשד שאומת מהר מאוד".

פרופ׳ סער חשביה, על מקרה ההרעלה ( צילום: הדסה )

לא ריקול גורף - הבדיקות ממשיכות

משרד הבריאות הדגיש כי בשלב זה, ובהתאם לממצאים שבידיו, לא נמצאה אינדיקציה לפגם רוחבי במוצרי המותג, ולכן לא הוחלט על ריקול גורף של מוצרי פרינוק. כלל הבדיקות שבוצעו למוצרים שנדגמו אצל היבואן נמצאו תקינות.

במקביל לחקירה המשטרתית, משרד הבריאות ביצע בחינה משלימה של נתוני היבוא ושרשרת האספקה, לרבות הערכת צריכה, בחינת כמויות היבוא, ביצוע ביקורות במחסנים, קבלת הצהרה מהיצרן בצ'כיה ובחינה מול היבואן של מסלול האספקה וההפצה.

משרד הבריאות שב והדגיש את חשיבות הצרכנות הנבונה - רכישת מוצרי מזון באריזתם המקורית והשלמה, ווידוא כי המוצר סגור ותקין טרם השימוש. הציבור מוזמן לפנות לייעוץ רפואי בכל מקרה של חשד או תלונה. משרד הבריאות הבטיח להמשיך ולעדכן את הציבור ככל שיידרש.