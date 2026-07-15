ראש הממשלה בנימין נתניהו באולפן ערוץ 14 ( צילום: אלוני מור/Flash90 )

דוח חריף שיתפרסם היום (רביעי) על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים חושף תמונת מצב מדאיגה: בעוד הציבור הישראלי דורש שקיפות ומגיש מספר שיא של בקשות למידע, משרדי ממשלה רבים מתעלמים מחובותיהם, מעכבים תשובות ומסרבים למסור מידע – והכל על חשבון משלם המסים.

שלט הכוונה לרשות האוכלוסין וההגירה ( צילום: יוסי אלוני/Flash90 )

מיליון שקלים בהוצאות משפט

מעבר לעיכובים, רשויות רבות בוחרות לדחות לחלוטין את הבקשות. שיעור הדחייה הגבוה ביותר נרשם במשרד המשפטים (45.2%), משרד העבודה (41.7%), הנהלת בתי המשפט (39.5%) ומשטרת ישראל (37.3%).

כאשר הרשויות מסרבות לענות, הציבור פונה לבתי המשפט. בשנת 2025 הוגשו 738 עתירות חופש מידע נגד רשויות ציבוריות, רובן (68.6%) על ידי עמותות. המשרדים המובילים במספר העתירות נגדם הם משרד התחבורה (61 עתירות), משרד הבריאות (49), צה"ל (46) ומשרד ראש הממשלה (23).

התוצאה בבתי המשפט מביכה עבור המדינה: מתוך 714 פסקי דין שניתנו, ב-88% מהעתירות נגד רשויות הממשלה – העתירה התקבלה ובית המשפט צידד במבקשי המידע. בעקבות ההפסדים הרבים, המדינה חויבה לשלם הוצאות משפט בסכום מצטבר של יותר מ-1.18 מיליון שקלים, בעוד שלטובתה נפסקו כ-56 אלף שקלים בלבד.

הסתרת דוחות כספיים ופעילות

הדוח מצביע על כשל חמור גם בפרסום מידע יזום שהחוק מחייב להנגיש לציבור. 30 משרדי ממשלה ויחידות סמך (35% מכלל הגופים המחויבים) לא פרסמו את הדוח השנתי לשנת 2024. בין הגופים הללו: משרד התקשורת, משרד הבריאות, רשות המים, שירות בתי הסוהר והמשרד לשירותי דת.

שורת גופים לא פרסמו אף דוח רבעוני על התקשרויותיהם הכספיות במהלך שנת 2025, בהם: משרד הרווחה, נציבות שירות המדינה, שירות בתי הסוהר, רשות מקרקעי ישראל והרשות הארצית לכבאות והצלה.

נקודות אור: הרשויות שכן מספקות מענה

לצד הנתונים השליליים, הדוח מציין לטובה מספר רשויות שהציגו ביצועים גבוהים. רשות האוכלוסין וההגירה מובילה את הרשימה עם 78.9% של בקשות שאושרו, משרד הרווחה והביטחון החברתי במקום השני עם 77.4%, הרשות הממשלתית למים ולביוב אישרה 66.8% מהבקשות, ומשרד הכלכלה והתעשייה סיפק מענה חיובי ל-66.6% מהפניות.

בגזרת המענה המהיר (בתוך 14 ימים) בלטו לטובה משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החינוך, המשרד לביטחון לאומי ומשרד המשפטים.

"לבער את התופעה הפסולה"

ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, עו"ד שלומי בילבסקי, מסר עם פרסום הנתונים: "הזכות למידע מהרשויות היא מיסודות הדמוקרטיה. יש לראות בחיוב את העלייה המשמעותית במספר הבקשות למידע מהממשלה, המעידה על מעורבות אזרחית גוברת ודרישה לשקיפות".

בילבסקי הוסיף: "על משרדי הממשלה להיערך למתן מענה הולם לדרישה זו, ולבער מכל וכל את התופעה הפסולה שעדיין קיימת כפי שעולה מן הדוח, של אי-מתן מענה לבקשות למידע".