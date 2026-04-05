מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
חוקרי לה"ב 433 במשטרה סיימו את החקירה נגד פקידים במשרד לביטחון לאומי שהעניקו לכאורה תמורת שוחד רשיונות להחזקת נשק לאזרחים רבים ברחבי המדינה | לפי ממצאי החקירה הסכום המצטבר עומד על יותר מ-200 אלף שקלים שהתקבלו באמצעי העברה שונים (בארץ)
במח"ש חקרו היום באזהרה קצין בדרגת תת-ניצב, בחשד שאישר מתן רישיון לנשיאת נשק לעובדת בלשכת השר לביטחון לאומי – בניגוד לדין | מוקדם יותר, נחקרה העובדת באזהרה, בחשד שניצלה את תפקידה במשרד לצורך קבלת רישיון נשק (משטרה)
מפלגת עוצמה יהודית עדכנה לפני שעה קלה כי ראש לשכתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נחקרה במח"ש בחשד שקיבלה את רישיון הנשק שלה באופן לא חוקי | בן גביר תוקף: "מח"ש סימנה את הראש שלי ואת מקורביי, הגיע הזמן לפטר את ראשת מח"ש לאלתר" (משטרה)