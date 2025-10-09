ועדת העלייה, והקליטה קיימה דיון נוסף בנוגע לחילוץ ילדי כת "לב טהור" מגואטמלה, בדיון ביקשה הוועדה לקבל מסמך רשמי שיפרט את ההיערכות של גורמי הרווחה לקליטת ניצולי הכת בישראל | נציגת המשפחות: "יש ילדים וניצולים רבים שאין להם לאן להגיע בישראל. כל ניצול מהכת צריך לדעת שיש לו בית לגור בו" (כנסת)
עם תחילת יישום העסקה, נדרשת רגישות חברתית ציבורית גבוהה שתלווה את קליטת החטופים בחזרה לחיים עצמם | משרד הרווחה גיבש הנחיות מקצועיות אותן הוא ממליץ לציבור לאמץ, כדי להקל על השבים את קליטתם בחיק המשפחה והמכרים (חדשות בארץ)