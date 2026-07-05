בחורי ישיבה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

חודשים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ז), ועולם הישיבות הקטנות והפנימיות ניצב בפני משבר חסר תקדים. מכתב חריף שנשלח הבוקר (יום ראשון) לראשי הסיעות החרדיות – יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף, יו"ר דגל התורה משה גפני, ויו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי – חושף את עומק המשבר התקציבי ומזהיר מפני מכה כלכלית קשה שתפגע במוסדות החינוך.

את המכתב, שנשלח תחת הכותרת "הנדון: פרויקט הסיוע לפנימיות שע"י המחלקה למוסדות ציבור / במשרד הרווחה", פותחים ראשי איגוד מנהלי הישיבות, הרב אברהם פרידמן והרב שלמה ברילנט, במילים הבאות: "מכובדנו הנעלה, בשם עשרות מוסדות פנימייתיים, אנו מבקשים להסב תשומת לבך, למציאות עגומה וכואבת, אשר בפניה אנו ניצבים בימים אלו". "מאז תחילת השנה לא הועבר שקל" במכתב מפורטים שישה נושאים מרכזיים המעידים על חומרת המצב. "אנו מצויים כבר במחציתה השנייה של שנת הכספים ופחות מחודשיים לפתיחת שנת הלימודים החדשה הקריבה ובאה – תשפ"ז, ופרויקט הסיוע – אינו קיים", נכתב במכתב. מבאבא אלעזר, לייבי קלצקי ועד לרבי עמוס; בתקופה זו השטן עומד ומקטרג – גדולי הדור הזהירו מראש חיים רוזנבוים | 01.07.26 על פי הנתונים שמסרו ראשי האיגוד, מדובר בסיוע תקציבי חיוני לפנימיות עבור תלמידים צעירים הבאים ממשפחות נזקקות וברוכות ילדים. התלמידים עוברים מבחן זכאות על פי התבחינים הקבועים בחוק, ודרגתם נקבעת בכפוף לגובה ההכנסה לנפש במשפחתם. כך פועל הפרויקט במשך עשרות שנים במשרד הרווחה. אולם נכון להיום, כך מדווחים ראשי האיגוד, מאז תחילת השנה לא הועבר כל תשלום לפנימיות. כמו כן לא פורסמו הנחיות כלשהן לקראת שנת הלימודים החדשה – תשפ"ז. "מתוך מידע שקיבלנו – העיכובים הם מהמחלקה המשפטית. אשר מערימה קשיים וטיעונים – אשר אין בהם ממש ואין בהם הצדקה, בכדי לעכב פרויקט חשוב זה", נכתב במכתב. תקציב שסובל משחיקה מתמדת פרויקט הסיוע לפנימיות פועל מזה שנים רבות במשרד הרווחה, ומיועד לתלמידים העוברים מבחני זכאות בהתאם להכנסה לנפש של משפחתם. מדובר בתקציב המשמש עוגן חיוני עבור כ-200 פנימיות של ישיבות קטנות (בגילאי תיכון) ברחבי הארץ, שבהן לומדים למעלה מ-12,000 תלמידים הזכאים לסיוע. סקירת נתוני התקציב בשנים האחרונות חושפת מגמת שחיקה קשה שמקשה ממילא על מנהלי המוסדות להחזיק את הראש מעל המים. בשנת 2023 התקציב עמד על 80.4 מיליון ש"ח (בתעריף חודשי של 591 ש"ח לתלמיד). בשנת 2024 התקציב ירד ל-60.4 מיליון ש"ח. בשנת 2025 התקציב קוצץ פעם נוספת ועמד על 55.1 מיליון ש"ח בלבד (כ-395 ש"ח בחודש לתלמיד עבור 12,086 תלמידים ב-207 מוסדות).

בחור ישיבה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

הסיוט הבירוקרטי מאחורי התקציב הנזיל

מאחורי הקלעים של הפרויקט, כך מתברר, מסתתרת מסכת ייסורים בירוקרטית קבועה שמתישה את מחלקות הכספים בישיבות. בשיחה עם מנהלת כספים באחת הישיבות המפורסמות, היא חושפת בפני אתר 'בבלי' את שיטת העבודה המפותלת של משרד הרווחה:

"מדובר בסיוע של מאות שקלים לכל תלמיד בחודש, אבל התשלום הזה מעולם לא קבוע", היא מסבירה. "בכל שנה הסכום משתנה לחלוטין. הנוסחה נקבעת בסוף השנה בהתאם לסך התקציב הכללי שמשרד הרווחה מקצה לפרויקט, חלקי מספר התלמידים שאושרו בפועל, וכל זה מחושב רטרואקטיבית ל-12 חודשים. המנהלים לא יודעים מראש כמה כסף הם יקבלו".

מעבר לכך, מדובר בכמויות עצומות של עבודה ומסמכים. כדי שתלמיד יאושר לפרויקט, על הישיבה לרדוף אחרי ההורים, לאסוף אישורי הכנסה מפורטים ושלל מסמכים נוספים, לעבור עליהם אחד-אחד, ולבדוק מי עומד בקריטריונים הנוקשים ומי לא.

השיא מגיע בשלב התשלום: גם לאחר ששנת הכספים מסתיימת והתקציב הגדול סוף סוף מאושר, משרד הרווחה נוהג להשאיר אצלו 10% מהתקציב כ"בני ערובה". היתרה הזו מועברת רק לאחר הגשת דוח ביצוע מפורט ומתיש לפי דרישות המשרד. בשנה שעברה, למשל, משרד הרווחה העביר את יתרות ה-10% של השנים 2023 ו-2024 ביחד – כלומר בפיגור בלתי נתפס של שנתיים!

"הנזק יתגלגל ישירות לכיס של ההורים"

כעת, לאחר שגם התקציב שהיה קיים עד כה מאיים להיפסק, בשיחה עם שני מנהלי ישיבות קטנות מובילות בבני ברק, הם נשמעים מיואשים ומתוסכלים מהמצב הבלתי אפשרי. "אנחנו מחזיקים פנימיות מלאות בבחורים, בעלות גבוהה מאוד. מדובר בנזק עצום ובבור תקציבי שהישיבות פשוט לא יוכלו לספוג לאורך זמן", מסרו המנהלים.

"אם הפלונטר המשפטי הזה מול משרד הרווחה לא יפתר בקרוב ממש, ייווצר מצב שהנזק הגדול הזה יתגלגל הלאה ישירות להורים. המשמעות היא שההורים, שגם כך משלמים תשלום גבוה בשביל שבניהם ישבו וילמדו תורה, ייאלצו לשאת בנטל הכלכלי הכבד הזה", הוסיפו.

"סכנה קיומית לפתיחה מסודרת"

במכתב מזהירים ראשי האיגוד כי רבים ממנהלי המוסדות סבורים – והם אף ביטאו זאת בקול רם – כי "המשך עיכוב הפרויקט האמור, יש בו איום והשפעה של ממש, על פתיחה מסודרת של המוסד החינוכי, בתחילת שנת הלימודים החדשה – תשפ"ז". אכן מציאות עגומה של ממש כאמור לעיל, מציינים.

בסיום המכתב מבקשים ראשי האיגוד את התערבותם המיידית של ראשי המפלגות. "אנו מבקשים את התערבותכם לאלתר. להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי, ולהטיל את כל כובד השפעתכם 'בחלונות הגבוהים' – כדי למצוא פתרון, כבר במהלך הימים הקרובים", נכתב.

עתקים מהמכתב הדחוף נשלחו גם למשנה למנכ"ל משרד הרווחה מר משה לבון, למנהל המחלקה למוסדות ציבור מר דן יצחקי, וכן למפקחי הפנימיות ומנהלי המוסדות, בתקווה שהלחץ הציבורי יביא לפתרון מיידי של המשבר המשפטי וימנע מכה כלכלית נוספת לעולם התורה ערב פתיחת שנת הלימודים.