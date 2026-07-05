( צילום: ועד תושבי רבי עקיבא )

שבת קשה עברה על עשרות משפחות המתגוררות ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית, לאחר שבמשך שעות ארוכות נותרו ללא חשמל. רק לאחר צאת השבת שבה אספקת החשמל באזור.

לטענת התושבים ששוחחו עם 'בבלי', מדובר בבעיה שחוזרת על עצמה מדי שבת. לדבריהם, באזור פועלים ארבעה אולמות שמחות ולמעלה מ־100 חדרי אירוח, הכוללים יחד כ־400 מיטות, והעומס באזור מלווה פעם אחר פעם בתקלות באספקת החשמל. לפי התושבים, בניינים בסוף רחוב רבי עקיבא, ובניינים נוספים באזור, נותרו ללא חשמל במהלך השבת. בעקבות הפסקת החשמל התקלקל מזון, המזגנים לא פעלו ומשפחות, בהן ילדים קטנים, נאלצו להעביר שעות ארוכות ללא מיזוג. “עברנו שבת שלמה בלי חשמל. האוכל התקלקל ולא היה מיזוג, בזמן שבחדרי האירוח המזגנים המשיכו לעבוד”, טוען אחד התושבים. “זו לא הפעם הראשונה שזה קורה. אי אפשר להמשיך כך”.

עמוד חשמל פיראטי בכניסה לתלמוד תורה שבו עוברים מאות תלמידים כל יום במעבר חצייה הזה נהרג השבוע ילד ( צילום: וועד תושבי רבי עקיבא )

לצד הפסקות החשמל, התושבים מעלים טענות חמורות בנוגע לתשתיות באזור. לדבריהם, חלק ממתחמי האירוח מחוברים לחשמל באמצעות חיבורים פרטיים, שלטענתם בוצעו באופן פיראטי ועלולים להוות סכנה.

בתיעוד שהגיע לידי 'בבלי' נראים, לטענת התושבים, כבלי חשמל וחיבורים פרטיים המובילים לאחד המתחמים. בתיעוד נוסף נראה עמוד חשמל הניצב בכניסה לתלמוד תורה ברסלב כשהוא נוטה באופן שמעורר בקרב התושבים חשש בטיחותי.

מדובר באותו אזור שבו נהרג בסוף השבוע הילד מוישי גלנסקי ז”ל בתאונה הקשה. תושבים אומרים כי לאחר האסון הם דורשים טיפול מיידי במפגעים: “אסור לחכות שיקרה כאן אסון נוסף”.

( צילום: וועד תושבי רבי עקיבא )

חיבור לחשמל לקמפוס באופן פיראטי ( צילום: וועד תושבי רבי עקיבא )

( צילום: וועד תושבי רבי עקיבא )

התושבים קוראים לעיריית מודיעין עילית, לחברת החשמל ולגורמי האכיפה לבדוק בדחיפות את תשתיות החשמל ואת הטענות לחיבורים בלתי חוקיים באזור.

גורם בעיריית מודיעין עילית מסר ל'בבלי' כי האחריות לאכיפת חיבורי חשמל פיראטיים נמצאת בידי חברת החשמל. לדבריו, “לעירייה אין את הכלים לבדוק אילו חיבורים פיראטיים ואילו תקניים. ככל שיש לתושבים טענות בנושא, עליהם לפנות לחברת החשמל ולהגיש תלונה”.

תגובת חברת החשמל ועיריית מודיעין עילית תובא לכשתתקבל.