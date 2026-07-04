אחר הרצח המזעזע של רבי עמוס גואטה זצ"ל, מתפרסם תיעוד וידאו מרעיד של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל במשאו בכינוס ראשי הכוללים שע"י ישיבת ארחות תורה, בו התייחס לרצח בבא אלעזר זצ"ל והילד לייבי קלצקין ז"ל. הדברים נוקבים ואקטואליים מתמיד.

במהלך הדברים פרץ ראש הישיבה בבכי נורא ואמר: "אני רוצה רק להגיד כך, שמעתי בשם ר' ישראל סלנטר, שהיה פעם מיתה פתאומית אמר ר' ישראל, [ככה אמרו כמדומה שר' נפתלי מאמסטרדם אמר בשם ר' ישראל סלנטר] שאם יש מיתה פתאומית כבר שלשה ימים לא מוכרחים ללמוד מוסר"

ראש הישיבה זעק והמשיך: "למה? אין לך מוסר גדול מזה, אם בן אדם מת פתאום, אז יש כבר מוסר, לא צריך, אפילו שלשה ימים כבר לא צריך ללמוד מוסר, אין לך מוסר גדול מזה! אנשים רואים שאדם מת פתאום, זה נורא ואיום!".

"אך בימינו", אמר ראש הישיבה, "כבר הורגלנו למיתה פתאומית, וזה כבר לא משפיע, אי אפשר להגיד שזה משפיע עד כדי כך שכבר לא צריך ללמוד מוסר".

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ראש הישיבה התייחס להירצחו של רבי אלעזר אבוחצירא, "הבבא אלעזר" זצ"ל, ואמר: "הקב"ה עשה מצד אחד נורא ואיום מה שקרה בזמן האחרון, נורא ואיום כאלה דברים, גם בחו"ל גם כאן מעשים נוראים, שאף פעם לא קורה כאלה מעשים נוראים, ורואים שהקב"ה נותן לנו, מעורר אותנו תדעו שלא פשוט! לא פשוט, כאלה דברים, נורא ואיום! נורא ואיום!".

ראש הישיבה התייחס לרציחתו של הילד לייבי קלצקי בשכונת בורו פארק בברוקלין ואמר: "גם באמריקה המעשה עם הילד, וכאן גם כן שאיש אחד ירצח בכל האכזריות, ומי? יהודי שומר תורה ומצוות, גם שם, גם כאן מלמד אחד, מלמד! הלך לעשות רציחה כזו אכזרית".

בדברים נוקבים, סיים ראש הישיבה ואמר: "צריך ללמוד מזה, שאדם אם לא יקח את עצמו בידים, לחשוב חשבונו של עולם, איך אפשר שקורה כאלה דברים, נורא ואיום! נורא ואיום ממש...הקב"ה יתן לנו כח להתעורר, וע"י שנתעורר נזכה לעבוד את הקב"ה, יהי רצון שנזכה להתעורר ונזכה לשנה טובה כל כלל ישראל גם כאן וגם בחו"ל".