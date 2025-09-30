ההלם והתדהמה שאחזו בציבור לאחר הירצחו של רבי עמוס גואטה זצ"ל בשבוע שעבר, מעוררים את דבריו המטלטלים והנוקבים של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל לאחר הירצחם של רבי אלעזר אבוחצירא "הבבא אלעזר" זצ"ל והילד לייבי קלצקי ז"ל | צפו בדבריו המעוררים (חרדים)
רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)