טר ( צילום: פלאש 90 )

כ-3 שנים חלפו מאז החרם החרדי, חסר התקדים בהיקפו על מאפיית אנג'ל, ונראה כי השטח החרדי מכין את הקרקע לחרם צרכני עצום על מספר חברות ענק בתחום השתיה. מוקדם יותר הערב (רביעי) חשפנו במהדורת "מעייריב" על החרם החרדי החדש, כשהכתובת הפעם: דודי ורטהיים - בעלי ערוץ 12.

הרקע לזעם החרדי הוא טענות המגיעות מתוך השטח, על תחושה הולכת וגוברת כי דמם של החרדים הותר במדינת ישראל בחסות הסתה פרועה ובריונית כלפי המגזר כולו, ובדגש על לומדי התורה - האברכים ותלמידי הישיבות. התמונות הקשות שפורסמו מוקדם יותר היום מהפגנת הרצ"פניקים בכביש 4, שהוכו קשות בידי שוטרים, בהם קצין בכיר, חידדו את התחושה הקשה לפיה, ההסתה הפרועה וחסרת התקדים כלפי המגזר החרדי, הסתה המגיעה לידי ביטוי באופן יומיומי במסכי הטלוויזיה, מתירה דה-פקטו את דמו של האזרח החרדי. הרקע לחרם אלימות קשה בפיזור הפגנת הפלג: דם, קריעת בגדים וביקורת חריפה על בן גביר דוד קליין | 10:45 באתר הפורומים והבלוגים החרדי "פרוג", הועלתה הצעה לפני מספר ימים, לטפל בהסתה מהשורש - קרי: לפגוע בכיס של בעל השליטה בחברת החדשות (ערוץ 12) דודי ורטהיים. ורטהיים, לבד השליטה בערוץ הטלוויזיה הגדול בישראל, מחזיק בענקית השתיה הישראלית - "החברה המרכזית לייצור משקאות קלים" המשווקת את מותגי השתיה הפופולאריים בישראל כמו קוקה קולה, פריגת, נביעות וכן מותגי הבירה טובורג וקרלסברג. ורטהיים מחזיק בשליטה על ענקית החלב "טרה", וחרם חרדי על קוקה קולה וטרה עשוי לפגוע בהכנסותיו של בעלי ערוץ החדשות, שלדברי מארגני החרם, משמש במה להסתה משולחת רסן כלפי המגזר החרדי. הקריאה באתר "פרוג" נפלה על אזניים כרויות לרווחה, וגולשי האתר הגיבו בלהט למיזם, כשחלק מהם פקפקו ביכולת "האזרח החרדי הקטן" ליזום חרם צרכני שישפיע על המגזר החרדי כולו.

מפעל קוקה קולה בבני ברק ( צילום: פלאש 90 )

אולם אחד הגולשים, מיהר לפתוח עצומה ציבורית להחתמת המונים המתחייבים שלא לצרוך את מוצרי "קוקה קולה" ו"טרה", ובתוך ימים, הצטרפו מאות לחרם, שבשלב זה כבר החל לקרום עור וגידים. רשימות התפוצה בקבוצות ה"אימייל" החרדיות, וכן קבוצות הצ'ט של גוגל הפופולריות במגזר החרדי, התמלאו בכרזות מעוצבות בהם הוסברה הסיבה לחרם והקשר בין ההסתה לכאורה בערוץ 12 נגד המגזר החרדי, לענקית החלב "טרה" ולענקיות השתיה מבית "החברה המרכזית לייצור משקאות קלים" בבני ברק.

פרסום החרם במהדורת "מעייריב" מוקדם יותר הערב, חולל סערה ברשתות החרדיות ואלפים נחשפו לדבר החרם, כשהתגובות בנושא עסקו בעיקר בשאלת התועלת האפשרית מחרם צרכני, וכן ספקנות, האם המגזר החרדי יכול ומסוגל להחרים מותגי ענק כמו "קוקה קולה".

מכתב הסברה שהופץ בקבוצת האימייל החרדיות: "להחרים את קוקה קולה" ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

מכתב הסברה שהופץ בקבוצת האימייל החרדיות: "להחרים את קוקה קולה" ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

מכתב הסברה שהופץ בקבוצת האימייל החרדיות: "להחרים את קוקה קולה" ( צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים )

היסטוריה של כניעה: כשהציבור החרדי סוגר את הארנק

עבור החברות הגדולות במשק, לא מדובר באיום סרק. ההיסטוריה הכלכלית בישראל מוכיחה שכאשר המגזר החרדי מחליט להשתמש בכוח הקנייה שלו כנשק אסטרטגי, חברות ענק עלולות למצוא את עצמן על ברכיהן:

קריסת רשת "שפע שוק": המקרה המפורסם והקטלני ביותר הוא של תת-הרשת החרדית "שפע שוק" (שהייתה שייכת לקבוצת אלון של איש העסקים דודי ויסמן). לאחר שויסמן רכש את רשת המרכולים התל-אביבית "AM:PM" וסירב לסגור אותה בשבתות, הכריזו רבני המגזר על חרם מוחלט נגד "שפע שוק". התוצאה הייתה מיידית והרסנית: המגזר החרדי נטש את הסניפים לחלוטין, הרשת ספגה הפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים, ובסופו של דבר קרסה, נמחקה כליל ושונתה ל"מגה".

המקרה המפורסם והקטלני ביותר הוא של תת-הרשת החרדית "שפע שוק" (שהייתה שייכת לקבוצת אלון של איש העסקים דודי ויסמן). לאחר שויסמן רכש את רשת המרכולים התל-אביבית "AM:PM" וסירב לסגור אותה בשבתות, הכריזו רבני המגזר על חרם מוחלט נגד "שפע שוק". התוצאה הייתה מיידית והרסנית: המגזר החרדי נטש את הסניפים לחלוטין, הרשת ספגה הפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים, ובסופו של דבר קרסה, נמחקה כליל ושונתה ל"מגה". כניעת חברת "אל על": ענקית התעופה הישראלית חוותה על בשרה את נחת זרועו של המגזר מספר פשעים בעבר. המקרה הזכור ביותר התרחש לאחר שהחברה קיימה טיסות בשבת כדי לחלץ נוסעים שנתקעו. החרם החרדי שהוטל עליה בהוראת גדולי הרבנים הוביל לביטולי כרטיסים המוניים מצד הציבור החרדי והסוכנויות המגזריות. הנהלת אל על הבינה במהירות את גודל הנזק הפיננסי, נאלצה להתקפל לחלוטין, וחתמה על התחייבות רשמית ופומבית שלא לטוס בשבתות ובחגי ישראל.

"פגיעה אנושה במימון ההסתה". מחלבת טרה ( צילום: פלאש 90 )

ברשתות החברתיות מפנים את עיקר הלחץ התקשורתי כלפי "משנת יוסף" - רשת המזון האלטרנטיבית במגזר החרדי, בדרישה ממנהלי הרשת החרדים, להיות חלוצים ראשונים בחרם ולהפסיק לשווק את מוצרי "קוקה קולה" ו"טרה".

המטרה היא להפעיל לחץ כלכלי כבד ובלתי מתפשר על דודי ורטהיים באמצעות ניתוק הקשר עם אימפריית המזון שבבעלותו. "לא ייתכן שמצד אחד יסיתו נגד הציבור שלנו, ומצד שני ייהנו מהכסף שלו", מסבירים גורמים המעורבים ביוזמה.

הימים הקרובים יהיו קריטיים ומשמעותיים במיוחד עבור יזמת החרם, וייתכן גם עבור ורטהיים, כשהתקווה ברחוב החרדי, היא בעיקר ל"אפקט הלחץ" בקרב בעלי חברות ענק במשק הישראלי, לחץ שאולי יחלחל עד למסדרונות המשפטיים והפוליטיים, שיחששו מתגובות שרשרת וחרמות נוספים שעשויים להגיע מהמגזר הנמצא עם הגב לקיר.