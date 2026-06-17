דוד ורטהיים הוא אחד מאנשי העסקים המשפיעים והעשירים בישראל, הידוע בעיקר כבעלים של ערוץ 12 ושל זכיינות קוקה קולה בישראל. ורטהיים בנה אימפריה עסקית רחבת היקף המשתרעת על תחומי תקשורת, משקאות, נדל"ן והשקעות נוספות, והפך לדמות מרכזית בכלכלה הישראלית ובתעשיית התקשורת.

הקריירה העסקית של ורטהיים החלה בתחום המשקאות, כאשר רכש את זכיינות קוקה קולה בישראל והפך אותה לאחת מהחברות המובילות בשוק המשקאות המקומי. ההצלחה בתחום זה אפשרה לו להרחיב את פעילותו לתחומים נוספים, כאשר הצעד המשמעותי ביותר היה רכישת ערוץ 12, אחד מערוצי החדשות והבידור המובילים בישראל.

בעלותו על ערוץ 12 הפכה את ורטהיים לשחקן מרכזי בנוף התקשורת הישראלי. הערוץ, המשדר חדשות, תוכניות אקטואליה ותוכניות בידור, נחשב לאחד ממקורות המידע המשפיעים ביותר בישראל. השקעותיו בערוץ והחזון העסקי שלו תרמו לעיצוב הנוף התקשורתי המקומי ולהשפעה על דעת הקהל.

מעבר לתחומי התקשורת והמשקאות, ורטהיים פעיל גם בתחום הנדל"ן וההשקעות הפיננסיות. הוא מחזיק בתיק נכסים מגוון הכולל נכסי נדל"ן מסחריים ומגורים, וכן השקעות בחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים ישראליים. גישתו העסקית מאופיינת בזיהוי הזדמנויות אסטרטגיות ובהשקעות ארוכות טווח.

כאיש עסקים בעל השפעה כלכלית ותקשורתית משמעותית, ורטהיים נמצא לעיתים במרכז דיונים ציבוריים הנוגעים לריכוזיות בתקשורת ובכלכלה הישראלית. בעלותו על אמצעי תקשורת מרכזי לצד עסקים נוספים מעוררת שאלות לגבי השפעתו על השיח הציבורי והכלכלי בישראל.

הפעילות העסקית של ורטהיים משקפת את המגמות הכלליות בכלכלה הישראלית, כולל ריכוז הון, השקעות בתקשורת ובטכנולוגיה, והשפעה הדדית בין עולמות העסקים והתקשורת. מעמדו כאחד העשירים והמשפיעים במדינה הופך אותו לדמות מרכזית בהבנת הדינמיקה הכלכלית והתקשורתית בישראל.