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חרם חרדי על קוקה קולה וטרה? הקריאה מהשטח לפגוע בכיס של דודי ורטהיים | מעייריב

אירוע חסר תקדים: רבבת חסידים ובראשם האדמו"ר הגיעו למחאת ענק בשערי כלא 10| הפגנת המחאה של הרצ"פניקים שהפכה ל"מכנסניקים" - והאלימות הקשה של השוטרים | חרם על קוקה קולה: הצעד המפתיע שמגיע מתוך השטח החרדי | ההבטחה הדרמטית של הגר"י אייכנשטיין לבחורים ואברכים עריקים | לראשונה ב'דגל התורה': חבר כנסת מגנה את אלימות המשטרה בהפגנת הרצ"פניקים (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: צילומים: פלאש 90, יעקב הרשקוביץ, ארכיון כיכר השבת, ארכיון בבלי, באדיבות המצלם

מפגן עוצמה

מדינת ישראל מתמודדת עם שסע חסר תקדים בין המגזר החרדי למגזרים הכלליים, מה שמנפק לנו בתקופה ההיסטורית הזו - לטוב ולמוטב, מראות ומחזות שאף אחד לא דמיין לפני שנה שייתכנו במדינת ישראל. - יצא בראש למעלה מעשרת אלפים מחסידיו למפגן מחאה עוצמתי וחסר תקדים מול שערי כלא 10, בעקבות מעצרו של עסקן הנמנה על החסידות. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

שבירת הכלים

מה שהתחיל כגל מחאה ספונטני של "הרצפניקים" שביקשו להביע הזדהות עם עצירי עולם התורה, קיבל תפנית דרמטית והפך לאירוע פרוע, חמור וחסר תקדים. ברגע שהמפגינים פגשו את השוטרים והקצינים בשטח, הכל התהפך ומדינת ישראל הייתה עדה למראות קשים של דחיפות, הדיפות, קריעת מכנסיים, פציעות רימוני הלם ואלימות ברוטאלית.

האירועים הקשים הללו מעלים סימני שאלה נוקבים לגבי גבולות הכוח של המשטרה אל מול ציבור המבקש להשמיע את קולו, ונדמה כי התמונות מהיום של קריעות המכנסיים ייחרטו בזיכרון הציבורי כנקודת רתיחה חדשה במערכה הסוערת על דמותה של המדינה.

בפלג הירושלמי מבהירים כי האלימות המשטרתית היום חצתה את כל הקווים האדומים ובפלג הודיעו כי ישקלו לעתור לבג"ץ נגד התנהלות השוטרים. בפלג ובפלג שוקלים כעת את כל האופציות להפגנות הבאות כשהחשש מאלימות שעשויה להוביל לשפיכות דמים פשוטו כמשמעו - הוביל לרעיונות יצירתיים שנשקלים בפלגים הקיצוניים.

אחת האופציות הנשקלות - היא השבתת המשק הישראלי בצורת מחאה יצירתית שגם תתחמק מאלימות השוטרים. לפי התוכנית שנשקלת, אלפי מפגינים יפוצלו מבעוד מועד במספר זירות בתל אביב סמוך לנתיבי איילון. הקבוצה הראשונה תחסום את הכביש לחלוטין בשתי הכיוונים לפרק זמן של חצי שעה - ורגע לפני שהשוטרים יגיעו לזירה - המפגינים יתקפלו מעצמם ויעלמו מהכביש.

בו ברגע - תפרוץ חסימה נוספת במוקד אחר של נתיבי איילון של מפגינים שימתינו שם מבעוד מועד ויחסמו שם את נתיבי איילון למשך חצי שעה - וכשהשוטרים יגיעו - המפגינים יתקפלו כשהמוקד הבא ייפתח - מה שישבית את תל אביב לאורך כל שעות הבוקר. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

השטח החרדי מתחיל לבעבע - כמו פחית

מאחורי הקלעים של גל המעצרים הדרמטי וסדרת ההפגנות שמרעידות את המדינה, מתנהלת מערכה שקטה אבל מסוכנת לא פחות: הסתה פראית ומאורגנת בערוצי התקשורת המרכזיים, שמטרתה להכשיר את הקרקע להתנכלות חסרת תקדים כלפי הציבור החרדי.

כעת, נראה כי הסבלנות הציבורית הגיעה לקצה, ומהלך תגובה חסר תקדים יוצא אל הפועל. בפרסום ראשון, אנו חושפים היום את התוכנית הדרמטית שמתגבשת בשטח: הסטת האש ישירות אל "הכיס" של מי שעומד לכאורה מאחורי המכונה. היעד ברור – איש העסקים דודי ורטהיים, .

המטרה היא להפעיל לחץ כלכלי כבד ובלתי מתפשר באמצעות ניתוק הקשר עם אימפריית המזון שבבעלותו. "לא ייתכן שמצד אחד יסיתו נגד הציבור שלנו, ומצד שני ייהנו מהכסף שלו", מסבירים גורמים המעורבים ביוזמה. רק נציין שדוד ורטהיים שולט בחברה המרכזית למשקאות, בעלת הזיכיון הבלעדי של קוקה-קולה בישראל, המחזיקה בנוסף לכך בבעלות מלאה גם על , את ענקיות הבירה קרלסברג וטובורג, חברת פריגת, נביעות ועוד.

האסטרטגיה היא פשוטה אבל עוצמתית: מכה פיננסית ממוקדת שתאלץ את ורטהיים להבין שהסתה אינה משתלמת, ותוביל לשינוי מיידי בקו המערכתי של הערוץ בבעלותו. אם הניסיון מלמד שהתקשורת אינה קשובה לזעקות המוסר, ייתכן שהיא תהיה קשובה הרבה יותר לדו"חות הרווח וההפסד. המערכה על דעת הקהל עוברת לשלב הכואב ביותר – שלב הכיס.

החרם תופס תאוצה בימים האחרונים וקריאות להחרים את מוצרי החברות הנשלטות בידי ורטהיים פושטות כאש בשדה קוצים בתפוצות האימייל החרדיות - שם מרבית ה ובני התורה מקבלים עדכונים שוטפים על התקדמות החרם. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים בהרחבה.

לשבור את הפחד

ראש ישיבת יד אהרון , מסר שיחה נוקבת לתלמידי ישיבת הקיבוץ חיי דעת לרגל ההתמקמות במשכן החדש בשכונת בית ישראל הירושלמית. המסר העיקרי של ר' יהושע אייכנשטיין היה להרגיע את החרדה של האברכים הצעירים ותלמידי הישיבות העריקים מפני מעצרים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

שת"פ חריג

אמירה חריגה ונוקבת, עלה אל הדוכן במליאה ונשא היום נאום קצר, חד משמעי ותקיף נגד האלימות המשטרתית כלפי המפגינים. בכך הפך אשר לחבר הכנסת הליטאי הראשון לגנות את האלימות המשטרתית בהפגנת הרצ"פניקים. הנאום המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

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42
איתכם
יצחק
41
מי שפוגע בקדוש והיקר לנו לא ניתן לו יד. גם אנחנו מתנזרים מהשתייה הזו..
יצחק
אנחנו לא יכולים הכל מול מי שרודף אותנו אבל זה המעט. לא חייבים לממן אותם. אם המילים שלהם היו נכנסות למשקאות שהם מוכרים כולם היו מרגישים טעם לואי נורא ומחריד של שנאה. בואו אתם תשרדו בלי התוצרים של ורטהיימר, לא להתפנק.
אמא לעריק
40
גם אנחנו הפסקנו לקנו טרה וקוקה קולה. הכי חשוב זה טרה, את הנזק הם ירגישו מיידי בחלב וגבינות מקולקלות.
אריה
39
איזה אמיצים!! הלוואי כולם כמוכם
אחד שאכפת לו
38
הגיע הזמן לפגוע למסית הראשי בכיס! כל הכבוד
קטרקט
37
למי יש כסף לקנות קוקה קולה? כולנו שותים רק פחיות XL
אלחנן קורן
גם XL זה של קוקה קולה
המייבין
יופי! כולנו מצטרפים לחרם על קוקה קולה! לא נממן את ההסתה הפרועה נגדנו! אגב, בימים האחרונים פתחו עצומה ויש כבר בסביבות האלף מצטרפים. הצטרפו גם אתם!
די באשעפער'ס חסד איז דאך אזוי גרויס!
לא נכון אקס אל הינה חברה פולנית וטמפו מיצרת בשבילה את אקס אל בישראל (טמפו -פפסי(אגב אין על פפסי מקס) ב- בזמנו ניסו לעשות חרם על טמו ועל בן אנד גריס עקב אמירות מזוויעות נגד ישראל וזה לא הצליח כי הכיס הישראלי מעדיף טעים וכיס מאשר נכון וצודק אך כל זה כשאין לך משהו תחליפי עיין ערך אנגל שם יש לה מתחרים ר
הבויידק והמשדר
36
מה הקשר בין ערוץ 12 לקולה ופריגת?
שמוליק
אותם בעלים. כולם לחתום על העצומה!
די באשעפער'ס חסד איז דאך אזוי גרויס!
35
גם ככה, קוקה קולה מאוד לא בריא! כדאי לשתות מים מהברז!
נפתלי
34
זה מה שחסר, שגם יקימו גוף מאיזה ארגון שמאל וימפה כדי להחרים את אנשי העסקים החרדים. ככה מתחיל מלחמת אחים ,
מלך
בחרם על אנג'ל לא היה שום מלחמת אחים.
די באשעפער'ס חסד איז דאך אזוי גרויס!
לכל הדעות הצרכן החרדי שם נמצא העושר הגדול , ואדרבה אם יעשו חרם עלינו אנחנו נחזק את אנשי עסקים החרדים , רק צריך שזה יהיה מגובה ע"י הרבנים שיהיה יותר עוצמתי.
עם ישראל חי
גם בחרם על שפע שוק ואל על לא היה מלחמת אחים והם יתקפלו בסוף
מוטי
33
כולנו מצטרפים לחרם נגד קוקה קולה! די להסתה נגד האברכים הצדיקים עליהם העולם עומד!
איש יקר
32
ה"חרם" הכי טוב שיכול להיות - זה שהרב לנדאו יוריד את ההכשר שלו מקוקה קולה - ונגמר.
אחד שמבין
ואז תזכה שכל החילונים ישתו לא כשר זכות עצומה
אדם
31
אנחנו מצטרפים
שמואל ד
30
הגיע הזמן להראות להם ולעצמנו שאנחנו לא אמורים לממן את הגועל נפש הזה. שהשמאלנים יקנו ממנו.. כל הכבוד שהעלתם את הנושא!!!
חדמ"ש
29
הציבור החרדי הוא עמוד תווך של כלכלת המזון פה במדינה. וכשהוא יחליט על חרם כלשהוא, וכולם יהיו מאוחדים ויעשו את זה, הרשת נגדה מופעלת החרם, תקרוס. לכן, צריך לעשות חרם על קוקה קולה וטרה, ולפרסם גם את שאר תתי המשקאות שלהם. וגם לא לקנות בכל חברה שמפרסמת בערוץ 12.
רעיון מצוין!
28
יפה על כתיבת הנושא של החרם על קוקה קולה כולנו לא קונים יותר
פלוני
בגללם השוטרים בעטו בנו ברגליים אנו בועטים בכיס גם אני מפרסם זאת בכל המשפחה המורחבת, כל אחד במשפחה המורחבת שלו לפרסם לפרסם לפרסם,
עם ישראל חי
27
ללכת עם החרדים, ולא לממן את הארכי אנטישמיים שמסיתים נגד היהדות, היהודים, תורת משה, הימין והדמוקרטיה... להכות בהם בכיס שלא יוכלו יותר לממן את מלחמת האחים שהם בונים, זה צו קריאה לכל יהודי שמאמין בבורא העולם, ולא משנה מה מצבו הדתי, לעצור את מימון ההסתה למלחמת אחים.
יהודי
26
הצטרפתי לחרם!!! יישר כח
אחד שאכפת לו
25
חרם על משנת יוסף שהפכה את המדרכות לחנויות למוצרים מקולקלים
אבי
24
דוחה, זה הזמן והמקום למשחקי לשון מבזים "מכנסניקים" זה מה שיצא לך מהאירוע
כואב
הבעתי זעזוע ומחאה מהתנהלות השוטרים כפי שניכר היטב לכל אורך התוכנית. צר לי אם הביטוי התפרש כלעג למפגינים
איצלה כץ
23
אכן אנו במלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה אסור להגיש את הלחי השניה, להשבית את הכלכלה, עד שיניחו ללומדי התורה, הרי רואים כעת כולם שהצבא והמלחמות לא הועילו כלום, אז למה שנלחם מלחמות מיותרות ונפקיר את עולם התורה
צבי
22
לשתוק להם זה תמימות לקנות מהם זה כבר רשעות. זה אני כבר לא...
צבי
21
אהבתי את הרעיון על החסימות באיילון - ויש לי תחושה שזו לא תוכנית שנידונה על ידי הפלגים הקיצוניים אלא רעיון יצירתי של איצלה כץ בעצמו עבור הפלג הירושלמי
מישהו
20
צודקים הגיע הזמן לפגוע להם בכיס שיתחילו לחשוב
חי
19
אני לא מבינה איך יש מישהו שנחשף אפילו פעם אחת לצורה שבה מדברים בערוץ 12 על התורה, לומדיה ושומריה, ומסוגל לקנות קוקה קולה.
יהודיה
18
גם אני אנחנו הפסקנו להיות מזוכיסטים. גם אנחנו הפסקנו לקנות קוקה קולה.
מיכל
17
בודאי! חרם על קוקה קולה בכל הכוח!!
קובי
16
גם אנחנו לא נשתה קוקה קולה וטרה. אבל לא היה כתוב שם עוד חברות? כמו פריגת ועוד???
שושי
15
למה לא נתת קרדיט לאתר פרוג שם יצאו לדרך עם החרם על קוקה קולה? בכל מקרה איצלה הוא הכתב החרדי היחיד שמחובר לשטח - הרבה לפני העיתונאים החרדים האחרים. כל הכבוד
שלומי פוצער
החרם התחיל באתר פרוג. אבל הנהלת פרוג סוגרת כל אשכול חדש בנושא במהירות. הם שותפים לדיכוי של קוקה קולה
דוד
14
החרם הזה היה צריך כבר מזן להיות עוד מזמן הפגנות הרפורמה שגם אז המנוול הזה מימן את ההפגנות ואנחנו כמו פראיירים ממנים אותו.
שלמה
13
צריך לעבוד חכם ולא ללכת רק על חברה אחת. יש לא מעט בעלי הון שתומכים בחונטה המשפטית ובמאפיה השלטת, אפשר לעשות חרם על עשר חברות מרכזיות במשק לחודשים הקרובים עד להפסקת תמיכתם בדיקטטורים.
שפוי
לא נכון להתחיל על 10 ביחד יחזק אותם לבין עצמם וגם יכול לגרום לגוף תקשורתי שימדר אנשי עסקים חרדים
הבויידק והמשדר
12
היועמשית ובגץ הצליחו במעשה השטן שלהם לגרום לקרע ולשנאה
מיק
11
רכישת המשקאות הללו היא רעל לגוף בלי שום קשר למחאה, אני לא מכניסה את המשקאות הללו לגוף שלי ולבית בכלל
חגית
10
הנהלת פרוג חוסמת את החרם על קוקה קולה, כנראה שילמו להם הציבור החרדי צריך לייצר אתרים משותפים כדי שהוא יוכל לקדם חרמות נגד עושי העוול, בלי שגורמים יוכלו להתערב
דוד
9
נשתתף ונתמוך בכל מה שיגרום להפסקה של האנטישמיות, לא שותים קוקה קולה ולא קונים טרה!
יהודיה אמיתית
8
מצטרפים!!!! מבחינתנו גם אם המחאה שלנו לא תורגש בכיס הענק של בעלי החברה- אנחנו לא רוצים ולא מסוגלים לפרנס את מי שפוגע ומזלזל בנו ובכל הקדוש והיקר לנו!
רחלי
7
מצטרפת
סתם
6
ג"א מצטרף לחרם של קוקה קולה, תודה על הפרסום, תמשיכו לפרסם את זה בכל הכח
יעקב בלוי
5
גם אני מצטרף לחרם בלי נדר
אנ
גם אני מצטרף
nuhav
גם אני מצטרף
אליהו הנביא
4
גם אני איתכם
יהונתן
3
איתכם
משפחת קרביץ
2
אי אפשר לתמוך ברשעים!!! ואני כחרדיה לצערי די לי במיסים השמנים שאני משלמת כל חודש וממנים חטאים טרור עוולה וחטאה..... אבל מכאן ועד לממן להם גם טלויזיה נגד כל הקדוש והיקר ביזוים וחרפות 24/7 רח"ל........
מיכל
1
למה נרדמתם? צריך להמשיך לדבר על החרם כדי שזה ייתפס
דוד

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