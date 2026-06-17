חרם חרדי הוא כלי לחץ כלכלי וחברתי המופעל על ידי המגזר החרדי בישראל במצבים קיצוניים, כאשר קיימת תחושה של פגיעה בערכים דתיים או באינטרסים של הציבור החרדי. החרם מתבטא בהימנעות מרכישת מוצרים או שירותים מעסקים מסוימים, ולעיתים אף בהפגנות ופעולות מחאה נוספות. מדובר בכלי שמשמש את הציבור החרדי כאמצעי להביע עמדה ולהשפיע על גורמים שונים בחברה הישראלית.

החרם החרדי מופעל בדרך כלל על ידי מנהיגות רבנית או ארגונים חרדיים מרכזיים, ומקבל תוקף רב בקרב הציבור החרדי בשל המשמעות הדתית והחברתית שמיוחסת לו. הפעלת החרם נעשית לרוב בעקבות מקרים שבהם נתפסת פגיעה בצניעות, בשמירת שבת, או בערכים דתיים אחרים. במקרים מסוימים, החרם מופעל גם כתגובה לפעולות שנתפסות כאנטי-חרדיות או כפגיעה בזכויות המגזר החרדי.

ההשפעה הכלכלית של החרם החרדי יכולה להיות משמעותית, בפרט כאשר מדובר בעסקים המסתמכים על לקוחות מהמגזר החרדי. המגזר החרדי מהווה כוח קנייה משמעותי בישראל, ובמיוחד בערים ובשכונות בעלות אוכלוסייה חרדית גבוהה. חרם יכול להוביל לירידה חדה במכירות, לסגירת סניפים, ואף לפגיעה במוניטין של חברות ורשתות מסחריות.

לאורך השנים הופעל החרם החרדי כנגד גורמים שונים, כולל רשתות מסחר, חברות תקשורת, ועסקים פרטיים. במקרים מסוימים, החרם הוסר לאחר שהגורם הנחרם נענה לדרישות המגזר החרדי ושינה את התנהלותו. במקרים אחרים, החרם נמשך לאורך זמן והפך לחלק מהנורמה החברתית בקרב הציבור החרדי.

הפעלת החרם מעוררת לעיתים ביקורת מצד גורמים שונים בחברה הישראלית, הרואים בכך כפייה דתית או ניסיון להשפיע באופן בלתי לגיטימי על השוק החופשי. מנגד, תומכי החרם טוענים כי מדובר בזכות לגיטימית של ציבור לבחור היכן לבצע את קנייתו, ובאמצעי דמוקרטי להביע עמדה ולהשפיע על המציאות החברתית והכלכלית.

החרם החרדי משקף את המתח המתמשך בין המגזר החרדי לבין חלקים אחרים בחברה הישראלית, ומעלה שאלות מורכבות בנוגע לחופש הדת, חופש העיסוק, וגבולות ההשפעה של קבוצות דתיות על המרחב הציבורי. הנושא ממשיך להיות רלוונטי ולעורר דיון ציבורי בישראל, במיוחד בעת הפעלת חרמות חדשים או התחדשות חרמות קיימים.