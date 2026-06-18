סערת קוקה קולה וטרה מכה גלים: כך החרם החרדי עובר למעשים

הפגנות חרדים, מפעל קוקה קולה בבני ברק, כרזות המחאה ( צילום: לפי סעיף 27/א, חיים גולדברג/Flash90 )

החרם הצרכני השקט שמתגבש בשטח נגד קבוצת "החברה המרכזית למשקאות" שבבעלות דודי ורטהיים, הכתה גלים והפכה לשיחת היום ברחוב החרדי.

הרקע לזעם הוא הקשר הישיר בין בעלי השליטה ורטהרים לבין ענקית השתיה הישראלית."החברה המרכזית לייצור משקאות קלים" המשווקת את קוקה קולה בישראל, וכן במחלבות טרה. הציבור החרדי, שנחשב לצרכן הגדול ביותר של משקאות מתוקים ומוצרי חלב, מצהיר כעת: די. "לא נממן את מי שרודף אותנו" עיקר הזעם הציבורי מופנה לקשר בין הכסף החרדי שיוצא בקופות המרכולים, לבין התכנים המשודרים בכלי התקשורת של בעלי השליטה. "אנחנו הצרכנים הכי גדולים של שתייה מתוקה ומוצרי חלב," כתב הגולש מנחם מבני ברק בתגובה שזכתה למאות לייקים. "איך הגיוני שמיליוני שקלים מהכיס של משפחות ברוכות ילדים הולכים ישירות לכיס של דודי ורטהיים, שמשתמש בכוח הזה כדי להשחיר אותנו הגיע הזמן להגיד 'די'." "כך עושים את זה": המפקד שלימד את השוטרים כיצד להשפיל את המפגינים חיים כהן | 13:26 גולש אחר, שהזדהה כבנש"ק מירושלים, הוסיף: "זה לא עניין של פוליטיקה, זה עניין של כבוד עצמי. הציבור הכללי יודע להחרים חברות שלא באות לו טוב בעין תוך דקה. למה שרק החרדים ימשיכו לקנות בעיניים עצומות ממי שמנהל נגדם קמפיין דה-לגיטימציה?"

טרה ( צילום: פלאש 90 )

כבר מהשבת הקרובה: עוברים לתחליפים

החלק המרתק בתגובות הגולשים הוא המעבר המיידי לפסים מעשיים. עשרות גולשים העלו לרשתות תמונות של עגלות קניות חלופיות, כשהם מסמנים את המותגים המתחרים.

בגזרת המשקאות הקלים: קריאות המוניות לעבור ל-RC קולה, מותגי יפוורה-תבורי (קריסטל, שוופס) או מותגים פרטיים של רשתות השיווק החרדיות. "קוקה קולה זה טעים, אבל הילדים שלי ילמדו לשתות משהו אחר בשביל העיקרון," כתב אחד המגיבים.

גם בפורום 'פרוג' שם עלה רעיון החרם, הדגישה אחת המשתמשות: "אנחנו צרכנים קבועים של קוקה קולה, זה המשקה האהוב עלינו. אבל אנחנו אוהבים יותר את התורה, וכואבים עד העצם את מסע ההסתה המרושע המתנהל נגדנו. ולכן לא נקנה קוקה קולה, עד להודעה חדשה. מתחלחלת מהמחשבה שהוצאות השבת שלנו ממנו משדרי שטנה והתססה".

בגזרת מוצרי החלב (טרה): כאן המעבר קל אף יותר עבור הצרכן החרדי. הגולשים קוראים לחזק באופן מובהק את מחלבות 'תנובה' ו'שטראוס', שמחזיקות ממילא בכשרות מהודרת ונתח שוק גדול במגזר.

"הלכתי היום למכולת לקנות קוטג' לארוחת בוקר לא היה של תנובה על המדף" כך סיפר גולש, והמשיך "אז ויתרתי ולא קניתי בכלל. גם אם זה לא יפיל שום חברה המעשה הבודד שלי, זה אקט מחאה נדרש"

מפעל קוקה קולה בבני ברק ( צילום: פלאש 90 )

העיניים נשואות לגדולי ישראל

לצד הנחישות מהשטח, רבים מהגולשים הזכירו את תקדימי העבר ההיסטוריים (כמו החרם המפורסם על רשת 'שפע שוק' של דודי ויסמן והחרם על חברת 'אל על'), וציינו כי המפתח להצלחה מוחלטת נמצא בידי ההנהגה הרוחנית. "אם ועדת הרבנים לענייני קדושת השבת או גדולי ישראל ייצאו במכתב רשמי – קוקה קולה וטרה נמחקות מהמגזר החרדי תוך 24 שעות," הסביר הגולש אפרים, מנהל קהילה באלעד.

"בפרשת שפע שוק אנשים לא האמינו שרשת ענק תקרוס, והיא קרסה כי הציבור שמע לגדולי הדור," הוסיף אפרים. "השטח כבר בוער, עכשיו כולם מחכים לראות האם תצא קריאה רשמית מהקודש פנימה". מגיבים נוספים טענו כי הוועדה שמשגיחה על המפעל צריכה לשקול להצטרף לחרם ולהפסיק את מתן הכשרות.

מנגד, היו גם קולות בודדים שקראו לזהירות: "צריך לזכור שחברות אלו מעסיקות מאות עובדים חרדים במפעלים ובמערכי ההפצה. חרם גורף עלול לפגוע קודם כל באחים שלנו שעובדים שם לפרנסתם," התריע אחד המגיבים.

כך או כך, מהתגובות הרבות עולה מסר ברור לחברות המזון והמשקאות הגדולות בישראל: הצרכן החרדי מודע לכוחו הכלכלי יותר מאי פעם, והחיבור בין הון, שלטון ותקשורת עומד לעמוד למבחן הגדול ביותר שלו בקופות המרכולים בשכונות החרדיות.