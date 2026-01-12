תיעוד כואב מירושלים: כוחות גדולים הרסו אתמול לפנות בוקר את מבנה ישיבת 'משנת ברוך' בשכונת נווה יעקב • בישיבה טוענים: "הסכמנו לפינוי מוסדר, נהגו בנו בברוטליות" • מנגד, בעירייה מבהירים: "מדובר בפלישה פיראטית לתוואי דרך ציבורי, פעלנו לבקשת התושבים" • הסיפור המלא ותיעודים מהשטח (חרדים)
בשיחת חיזוק שמסר בהיכל ישיבת 'מאור התלמוד' ועסקה בעיקר בסוגיית הגיוס לצה"ל, התריע הגאון רבי יהושע איכנשטיין מפני גיוס למסלולים החרדים בצה"ל, כשלדבריו, מי שמתגייס לשם אולי נכנס חרדי אבל לא יצא חרדי | בהמשך, הוא חשף פרטים משיחה שקיים עם בכיר בצה"ל על גיוס החרדים, תקף את המדינה שכבר אינה דמוקרטית בגלל שמנסה לכפות עלינו את הגיוס, והשיב על השאלה: האם מותר לשוחח עם בן ישיבה שהתגייס? | צפו (עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת 'אוצר התורה' בעיה"ק ירושלים התאספו בליל שישי האחרון, כלל התלמידים לעצרת חיזוק והתעוררות ככלות יום השנה להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רבר זצ"ל.בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבי מנחם מנדל פוקס, רבי יהושע אייכנשטיין, רבי חיים פרץ ברמן, רבי דניאל וולפסון ורבני ברוך מרדכי אטינגר.
כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים השתתפו בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות" בכפר הנופש ביאנקיני, שכללה תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות דברי חיזוק וקומזיץ מרגש עד השעות הקטנות | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
"צריכים להבין שמה שרוצים פה לגייס את בני הישיבות זה לא אמיתי, לא בגלל ביטחון המדינה. זה לא נכון. זו מגמה אמיתית כדי לחלן אותנו. נוצרה פה דת מסוכנת של פרוגרסיביות, שהיא מוכנה לעשות הכל כדי להעביר אליה נפשות" | אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין, במשא מכונן על ההשקפה הליטאית סביב המדינה והגיוס לצבא | צפו (אקטואליה)