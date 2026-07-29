בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הורה היום (רביעי) על צמצום צו הביניים שהקפיא את הרחבת אזורי השידור של תחנות הרדיו החרדיות 'קול חי' ו'קול ברמה' לאזור הצפון. ההחלטה מגיעה לאחר שמפקד פיקוד העורף שינה את עמדתו והבהיר כי קיים צורך מבצעי בהרחבת השידורים לטובת תושבי הצפון.

הרכב השופטים - הנשיא יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת גילה כנפי-שטייניץ - קבע בהחלטתו: "עיון בדברים מעלה כי בעת הזו חל שינוי בעמדת פיקוד העורף ביחס לסוגיית מושא העתירה. נוכח שינוי הנסיבות האמור, ובשים לב לעמדתו העדכנית של מפקד פיקוד העורף, מצאנו להורות בשלב זה על צמצום של צו הביניים".

רקע: צו ביניים שהקפיא את השידורים

כזכור, לפני כחודשיים הוציא הרכב שופטי בג"ץ צו ביניים שהורה על הפסקה מיידית של הרחבת השידורים מחוץ לאזור הזיכיון המקורי של התחנות החרדיות. הצו ביטל למעשה את האישורים והיתרי החירום שניתנו לתחנות 'קול חי' ו'קול ברמה' על ידי מועצת הרשות השנייה ומשרד התקשורת בחסות מצב החירום בעורף.

מתן ההיתרים המקורי נועד להבטיח את הנגשת התרעות פיקוד העורף ומידע מציל חיים בזמן אמת לציבור החרדי המתגורר בצפון הארץ - שאינו מחזיק במכשירים החשופים לרשת האינטרנט או לרשתות החברתיות, ונשען על שידורי הרדיו. העתירה הוגשה על ידי ארגוני שמאל וארגונים אזרחיים ("לובי 99" ו"הצלחה") נגד שר התקשורת, מועצת הרשות השנייה ותחנות הרדיו המגזריות.

בעת שהוצא צו הביניים, הסתמכו השופטים על עמדה ראשונית של פיקוד העורף לפיה הרחבת השידורים אינה נדרשת מבחינה מבצעית. אלא שבמהלך הימים האחרונים חל המהפך הדרמטי.

המהפך: פיקוד העורף משנה עמדה

בתחילת השבוע הגישה המדינה - באמצעות פרקליטות המדינה - בקשה למתן ארכה לצורך הבהרת עמדות. לבקשה צורף מכתב מאת מפקד פיקוד העורף, אשר הבהיר כי לאחר בדיקה מחודשת התגלה כי אכן קיים פער מבצעי בהנגשת המידע, וכי בעת הזו יש צורך ביטחוני ומבצעי בהרחבת תחום שידוריהן של התחנות המגזריות לטובת תושבי הצפון.

בעקבות השינוי הדרמטי בנסיבות, מיהרו השופטים להוציא החלטה מעודכנת המאפשרת למעשה לתחנות הרדיו החרדיות לשוב ולשדר באופן מיידי בצפון הארץ. ההחלטה מהווה ניצחון משמעותי למגזר החרדי ולתחנות הרדיו שנאבקו על זכותן לשדר.

השר קרעי: "פיקוח נפש ממש"

בעקבות הניצחון המשפטי, התראיין שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי בתוכנית "שמונה אפס אפס" ברדיו 'קול ברמה', ותקף בחריפות את העותרים ואת גורמי המשפט שליוו את ההליך. "היה מדובר מלכתחילה בניסיון לפגוע בציבור החרדי משיקולים פוליטיים, תוך התעלמות מוחלטת מצרכים מבצעיים בשטח", אמר השר קרעי.

"השידורים הללו בצפון הם לא עניין של מה בכך - מדובר בצעד מציל חיים עבור הציבור החרדי בצפון הארץ, שאין ברשותו חיבור לאינטרנט או מכשירים החשופים להתרעות. זהו פיקוח נפש ממש", הבהיר השר. הוא הוסיף כי הממשלה נחושה להמשיך ולהציב גבולות מול ניסיונות של גורמי משפט וארגוני שמאל להצר את צעדיו של המחנה הלאומי והציבור החרדי, בפרט בימי לחימה וחירום.