בשורה משמעותית למשפחות נזקקות: ועדת הכספים של הכנסת אישרה הערב (חמישי) תוספת תקציבית של כ-10 מיליון ש"ח למשרד הרווחה, שתיועד במלואה לתמיכה בעמותות מזון המחלקות סלי מזון למשפחות מעוטות יכולת. התוספת מגיעה מכספים קואליציוניים של תנועת ש"ס, ותתווסף לתקציב הבסיסי הקיים של 46 מיליון ש"ח.

שר הרווחה לשעבר, ח"כ יעקב מרגי, בירך על אישור התוספת והדגיש את חשיבותה: "אני מברך על אישור התוספת החשובה, שתאפשר לעמותות המזון לסייע לעוד אלפי משפחות הזקוקות לסיוע". מרגי הוסיף והודה ליו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, "שפועל בעקביות ובנחישות כדי להציב את רווחת השכבות החלשות בראש סדר העדיפויות".

"ש"ס תמשיך לדאוג לחלשים, לחזק את המשפחות ולהושיט יד למי שזקוק לכך", סיכם מרגי את דבריו. התוספת התקציבית צפויה להיכנס לתוקף בקרוב, ולאפשר לעמותות המזון להרחיב את פעילותן ולהגיע למשפחות נוספות הזקוקות לסיוע.