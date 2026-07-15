סערה נוספת מתחוללת בשורות מפלגת הליכוד, כאשר שופט בית הדין של המפלגה, עו"ד עמנואל ויזר, הודיע אמש (שלישי) על פרישה מיידית מהמפלגה בעקבות אישור חוק הקפאת המעצרים לתלמידי ישיבות. במכתב חריף שפרסם, ויזר תקף את החוק והכריז כי יפעל באופן אקטיבי להחלשת הליכוד בבחירות הקרובות.

"בעקבות ההצבעה המחפירה בה תמך הליכוד בחוק הנותן לעבריינים חסיון על פי השתייכות מגזרית, אני מודיע בזאת על הפסקה מיידית של חברותי בליכוד", כתב ויזר במכתב הפרישה. הקש ששבר את גב הגמל מבחינתו היה אישורו הסופי של החוק, שעבר במליאת הכנסת ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים.

קריאה גלויה להחלשת המפלגה

ויזר לא הסתפק בהודעת פרישה, אלא יצא בקריאה חריפה במיוחד נגד מפלגתו לשעבר. "אני מקווה, ואפעל לכך, שבבחירות הקרובות הליכוד ייחלש ויאלץ לחבור למפלגות ימין בעלות חוט שדרה מוסרי, שלא ייכנעו לסחטנות החרדית", הבהיר במכתבו. מדובר בצעד חריג ביותר של שופט בית דין מכהן, הקורא בגלוי לפגוע בכוחה של המפלגה שבה כיהן.

הפרישה של ויזר מצטרפת לסדרה של מהלכי מחאה בתוך הממשלה נגד חוק הקפאת המעצרים שאושר אתמול. מוקדם יותר באותו יום, סגנית שר החוץ שרן השכל הודיעה כי תעזוב את תפקידה בעקבות אישור החוק, כשהיא טוענת כי "לא תוכל להמשיך לכהן בממשלה שמקדמת פטור בפועל למי שאינם מתייצבים לשירות".