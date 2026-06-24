דרמה בריאותית התפתחה בימים האחרונים באזור השרון, כאשר עלה חשד להתפרצות של מחלת קדחת הבהרות בקרב ילדי גנים. לפחות שלושה ילדים אובחנו כחולים במחלה הנדירה, וילדים נוספים נבדקו בחשד להידבקות. מקרי התחלואה התגלו בשני יישובים שונים הנמצאים תחת שיפוטה של המועצה האזורית עמק חפר, וחלק מהחולים נזקקו לאשפוז וטיפול בבתי החולים "הלל יפה" בחדרה ו"מאיר" בכפר סבא.

מבית החולים "מאיר" נמסר כי במהלך השבוע החולף הגיעו לחדר המיון ארבעה ילדים תושבי השרון, כשהם סובלים מחום גבוה ומפריחה עורית. שניים מהם אושפזו לצורך מעקב וטיפול. נכון לעכשיו, אחד המקרים כבר אומת בוודאות כקדחת הבהרות, וביחס לשלושת הילדים הנוספים ממתינים הצוותים הרפואיים לקבלת תוצאות המעבדה.

"חשבנו שזה ויראלי - כמעט ויתרתי על פנייה למיון"

"התסמינים של המחלה הזו מאוד מטעים, כמעט ויתרתי על פנייה למיון וזה היה עלול להסתיים באסון", שיתפה בשיחה עם כאן חדשות אימא לילד שנדבק ואושפז בבית החולים. "הורה שלא מודע לתסמינים הללו ובוחר להתעלם מהם – מעמיד את הילד שלו בסכנה ממשית".

האם תיארה את השלבים הראשונים: "הוא סבל מכאבים עזים בצוואר, בראש וברגליים, והיה חלש מאוד ללא תיאבון. כשהתפתחה פריחה בכל הגוף, כולל בכפות הידיים והרגליים, הבנו שלא מדובר בסתם וירוס".

אימהות נוספות שילדיהן חלו הפנו אצבע מאשימה כלפי המועצה והביעו תרעומת על מה שהגדירו כאיטיות בתגובה. ההורות סבורות כי מקור ההדבקה נמצא בשטח גן המועצה או בסביבתו הקרובה, ומצביעות על צמחייה פראית ועשבייה רבה המקיפה את המבנה, המהווה מצע אידיאלי להתרבות קרציות. "אנחנו מצפים מהמועצה לעשות את המקסימום כדי שנוכל לשלוח את הילדים לגן בתחושת ביטחון", אמרו.

המועצה: "סריקות בשטח נמצאו תקינות"

מנגד, במועצה האזורית עמק חפר הבהירו כי מיד עם קבלת הדיווחים הראשוניים בוצעו סריקות ובדיקות בשטח שנמצאו תקינות, וכי מקור ההדבקה המדויק טרם נקבע באופן רשמי. יחד עם זאת, נוכח ריכוז המקרים החריג, הוחלט במועצה שלא לקחת סיכונים ולנקוט צעדי מנע אגרסיביים.

גני הילדים פונו והתלמידים הועברו למבנים חלופיים, ובמקביל נערכו עבודות גינון נרחבות וריסוס הדברה מקיף בכל שטחי הגנים. כמו כן, המועצה פנתה להורים בבקשה לבדוק היטב את גופם של הילדים לאחר שהייה בגנים או בגינות הציבוריות.