משרד הבריאות מעדכן: חשוד נוסף כחולה באבולה

משרד הבריאות עדכן היום (ראשון) כי התקבל דיווח על אדם נוסף החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדובר במקרה החשוד השני בישראל בימים האחרונים, כאשר בשלב זה טרם אובחן בארץ מקרה מאומת של המחלה.

על פי ההודעה הרשמית, האדם ששב לישראל לפני יומיים פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. בשלב זה מדובר בחשד בלבד, והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת במעבדות משרד הבריאות. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים.

מועבר לבידוד בשיבא תל השומר

החשוד מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה, ומועבר למרכז הרפואי שיבא תל השומר. בית החולים הוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה, במסגרת ההיערכות המערכתית של משרד הבריאות.

בהתאם לנהלים, משרד הבריאות משלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים ובחינת קשרים אפשריים בין המקרים. עם השלמתה, יבוצעו פניות יזומות לאנשים שיימצאו רלוונטיים בהתאם להערכת הסיכון. איתור המגעים מתבצע בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים, במטרה להבטיח פנייה ממוקדת ומדויקת לאנשים הרלוונטיים בלבד.

במשרד הבריאות הדגישו כי מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי.

התפרצות קשה במרכז אפריקה

משרד הבריאות הזכיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. לצורך בירור החשד מתבצע רצף של בדיקות מעבדה, בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקצועיים המקובלים בארץ ובעולם.

כזכור, בחודשים האחרונים מתמודדת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עם התפרצות קשה של זן ה"בונדיבוגיו" של אבולה. על פי דיווחים בינלאומיים, נרשמו לפחות 282 מקרים מאושרים ומעל ל-1,000 מקרים חשודים במדינה. באוגנדה הסמוכה אושרו גם כן מקרי הידבקות והמדינה סגרה את גבולה עם קונגו.

ארגון הסיוע הבינלאומי International Rescue Committee הזהיר כי ההתפרצות עלולה להפוך ל"קטלנית ביותר שתועדה" אי פעם, אם לא תינקט פעולה בינלאומית דחופה. בארגון טענו כי הנגיף מתפשט מהר יותר מקצב הבלימה שלו.

היערכות מערכתית

במשרד הבריאות ציינו כי מאז התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, המשרד עוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם וקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.

במסגרת ההיערכות, הופצו הנחיות מקצועיות לצוותים הרפואיים ולבתי החולים הרלוונטיים להתמודדות עם מקרים חשודים. בנוסף, הושלמה הצטיידות באמצעי מיגון ובציוד ייעודי, הוקמו מנגנוני זיהוי מוקדם לנוסעים השבים מאזורי תחלואה והוקמה מערכת לזיהוי מעבדתי של תחלואה באבולה.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות.

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר עם משרד הבריאות.

משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו מדובר בשני מקרים חשודים בלבד, ולא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. המשרד ימשיך לעדכן את הציבור ואת הצוותים הרפואיים ככל שיידרש.