פרופ׳ סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בבית החולים הדסה עין כרם וסגן מנהל בית החולים, הסביר היום (רביעי) את הפרטים המלאים על גילוי אירוע ההרעלה של הפעוטות במחיות התינוקות. בדבריו, הוא תיאר את הרגעים הראשונים שבהם עלה החשד לאירוע חריג במיוחד.

"ביום חמישי שעבר הגיעו למלר"ד ילדים, הדסה עין כרם, ארבעה ילדים עם חשד להרעלה", מסר פרופ׳ חשביה. "שלושה מהם בעצם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים. חשד שהוא אומת מהר מאוד".

החשד שהוביל לחקירה נרחבת

על פי דבריו של פרופ׳ חשביה, העובדה שמדובר במספר ילדים שהגיעו בו זמנית עם תסמינים דומים העלתה חשד מיידי. "בשל מורכבות האירוע ומעורבות של מספר ילדים, והיעדר סיבה נוספת, הועלה חשד שמדובר פה באירוע יותר מורכב מנטילה אקראית של תרופת הרגעה", הסביר. "הוא עבר דיווח מיידי לרשויות, למשרד הבריאות, והוא טופל בטיפול ובהערכה של הילדים".

כזכור, בעקבות האירוע נפתחה חקירה משטרתית נרחבת שבה מעורבים חוקרי יל"פ ירושלים. בבדיקות מעבדה שנערכו נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם במחית פירות לתינוקות של מותג "פרינוק", שנרכשו בשני סניפי הרשת "זול ובגדול" ברחוב יפו בירושלים.

מצב הילדים והסכנות הטמונות בחומרים

בתשובה לשאלה על מצבם הנוכחי של הילדים, השיב פרופ׳ חשביה: "היום הילדים כבר שוחררו לביתם במצב טוב, לאחר טיפול תומך". עם זאת, הוא הדגיש את הסכנות הטמונות בחומרים שנמצאו.

"צריך להבין שהרעלת בנזודיאזפינים היא הרעלה כתוצאה מחומרים שנמצאים בתרופות הרגעה ושינה אצל מבוגרים רבים", הסביר מנהל מלר"ד ילדים. "במינון הנכון זה גורם להרגעה ולישנוניות, אבל בהרעלה אנחנו רואים ישנוניות יתר, היעדר תגובה, חוסר יציבות ובמקרים קיצוניים, דיכוי נשימתי שאפילו עלול להוביל לעצירת הנשימה".

משרד הבריאות הבהיר כי נכון לעת זה, לא מדובר בריקול גורף של כל מוצרי פרינוק. על פי הבדיקות שנערכו עד כה, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור במפעל עצמו. המשטרה ומשרד הבריאות ממשיכים בחקירה נרחבת במישור הגלוי והסמוי כדי להתחקות אחר מקור החומרים המרדימים שנמצאו במחיות.