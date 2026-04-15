שר התקשורת קרעי דורש הדחת היועמ"שית אפיק

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם הבוקר (רביעי) תגובה חריפה במיוחד למכתבה של היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, בו היא קבעה כי יש להעביר את הדיון ברפורמת השידורים לוועדת הכלכלה. השר דרש הדחה מיידית של אפיק, תוך שהוא מאשים אותה במעילה חמורה בתפקידה.

"הזדעזעתי לקרוא את מכתבה של שגית אפיק, בו היא מודה באשמה כי היא זו שהורתה ליועצים המשפטיים של הוועדה לצאת החוצה בהפגנתיות ולפגוע בריבונות הכנסת", כתב קרעי בהודעתו. "המעילה החמורה הזו בתפקידה לא מאפשרת פעולה אחרת מלבד הדחה מיידית של היועצת המשפטית של הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת". השר המשיך ותקף את אפיק בטענה שהיא הפכה את הייעוץ המשפטי לכלי פוליטי: "לצערי, נוכחתי לגלות בחודשים האחרונים כי שגית אפיק הפכה את הייעוץ המשפטי של הכנסת לזרוע הארוכה של מיארה וסומפולינסקי במטרה לסכל חקיקה שלא מוצאת חן בעיניהן". רקע: סערה בוועדת התקשורת כזכור, התרחש אירוע חריג ביותר בוועדת התקשורת בשבוע שעבר, כאשר שלושת היועצים המשפטיים עזבו את הדיון במחאה לאחר שיו"ר הוועדה, ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, תקפה אותם בחריפות. דיסטל האשימה את הייעוץ המשפטי בכך שהוא מעכב את עבודת הוועדה משיקולי אגו אישיים, ואמרה: "האגו שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל".

בעקבות האירוע, הוציאה עו"ד אפיק חוות דעת משפטית בה קבעה כי נמצאו פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שהתנהל בוועדת התקשורת, והורתה על העברת הדיון לוועדת הכלכלה כוועדה המוסמכת לעניין.

"לא נאפשר לגנוב לנו את הכנסת"

קרעי התייחס גם להליכים המתנהלים בבג"ץ בנושא, וקרא ליו"ר הכנסת לפעול נגד אפיק: "לאור ההליך האנטי דמוקרטי שמתרחש ברגעים אלו בבג"ץ, בטוחני שיו"ר הכנסת שעמד על כבודה של הכנסת עד היום לא יאפשר לייעוץ המשפטי לגנוב לנו גם את הכנסת".

השר סיים את דבריו בקריאה חד משמעית: "לפטר את אפיק עכשיו!"

יצוין כי רפורמת השידורים של שר התקשורת עוררה מחלוקות עזות בשבועות האחרונים, כאשר גורמים שונים טענו כי מדובר ברפורמה רחבת היקף הדורשת בחינה מעמיקה.