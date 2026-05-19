מעמד הכנה לקבלת התורה וסיום הש"ס לבני תורה יוצאי אתיופיה

באולם 'בית הארחה' בירושלים התקיים אמש 'מעמד הכנה לקבלת התורה' המיוחד, שנערך השנה בשילוב סיום הש"ס שנלמד על ידי האברכים והבחורים חברי איגוד 'עמלים'. מאות בני תורה גדשו בהמוניהם את האולם למעמד המתקיים בשנה זו בפעם השלישית, במסגרת הכנה רוחנית מיוחדת לקראת חג מתן תורה.

למעמד הגדול עלו ובאו מרנן ורבנן גדולי ראשי הישיבות, ובראשם חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר ראש ישיבת 'קול תורה', והגאון הצדיק רבי בנימין פינקל משגיח ישיבת מיר, שלא הסתיר את התרגשותו העצומה ממראה המאות הגודשים את האולם.

מרנן הגאונים נשיא האיגוד וחבר מועצת גדולי התורה הגר"א סלים, הגרי"ח סופר ראש ישיבת 'כף החיים' והגר"ד כהן ראש ישיבת חברון, אשר נבצר מהם להגיע, שלחו את ברכותיהם המיוחדות עבור מסיימי הש"ס שהוקראו במעמד. כמו כן הוקרנה ברכתו המיוחדת של חבר מועצת גדולי התורה הגרמ"ה הירש למשתתפי המעמד.

בימים האחרונים, לקראת המעמד, עלו טובי הבחורים למעונם של גדולי ישראל בבני ברק, כשהם מלווים על ידי איש החינוך הרה"ג ר' יוסף חיים ברכץ משגיח ישיבת 'דבר אברהם'. הבחורים הגישו למרנן ורבנן את הקובץ התורני המיוחד, פרי עמלם ותנובת ידם, שזכה לקבלת פנים מרשימה.

ראשי ישיבות בדברי חיזוק

במעמד עצמו נכחו ונשאו דברים ראשי ישיבות רבים, ביניהם הגר"ב פינחסי ראש ישיבת 'ברכת אפרים', הגר"א כהן ראש ישיבת 'משכנות התורה', הגר"מ תופיק-אביעזרי ראש ישיבת 'באר יצחק', והגר"ש טולדאנו ראש ישיבת 'ברית יעקב'. כן השתתפו הגר"י טולדאנו מראשי ישיבת 'דעת חיים' וראש הישיבה לצעירים בירושלים, הגר"ח כהן ראש ישיבת 'באר התלמוד', והגר"מ הראל ראש ישיבת 'נתיבות דעת'.

בין המשתתפים נמנו גם הגר"י עבאדי ראש ישיבת 'אוהל יוסף' קריית ספר, הגר"מ כהן ראש ישיבת 'אוהל מועד', והרב אהרון שמואלוב דיין בבית הדין של הגר"ש רוזנברג בבני ברק שהביא את ברכתו למעמד. כן נכחו הגר"ר עיני ראש ישיבת 'אמיתה של תורה', הגר"ש מועלם ראש ישיבת 'אוהל תורה', והרב אליאב כהן ראש ישיבת 'כתר תורה'.

בין המשתתפים הנוספים: הגר"י ברכץ מרבני ישיבת 'דבר אברהם', הגר"א עידן ראש ישיבת 'עטרת הלוי', הגר"מ מויאל ראש מתיבתא 'זוהר התורה' אשדוד, הגר"ש בן נאים ראש כולל 'תפארת אליהו', הגר"ח סבאג מרבני ישיבת 'צעירים', והגר"ג פרץ מפקח רוחני אשדוד.

בדבריהם ציינו ראשי הישיבות את התרגשותם מהמראה המשובב נפש, ואת התפעלותם מיכולותיהם ומהצלחתם המשגשגת של בני הקהילה בהיכלי הישיבות. הם עמדו על מידותיהם התרומיות והנעלות של הבחורים, ועל נחישותם הרבה בעמל התורה.

רבני העדה והנהלת האיגוד

כמו כן נשאו דברים זקן רבני העדה הגר"י הדנה, הגר"ר וובשת רבה הראשי של הקהילה, והגר"י בלאצ'ו רב הקהילה בתל-ציון. יו"ר האיגוד הרב נתנאל פרץ ומנהליו הרב ניסים יברקן והרב עודד תמנה הודו למנכ"ל תנועת 'בני חיל', הרב נתנאל חיאק, על עזרתו להצלחת המעמד.

ברכת תודה מיוחדת הועברה לרב אברהם עידן, לרב יוסף חיים ברכץ ולרב דוד רביבו המלווים את האיגוד מיום הקמתו בעצה והדרכה נכונה. כן הודו לרב דניאל שבתאי ולרב חיים דביר על מיזם הליווי והשיבוץ, ולרב מרדכי מלכא על עזרתו הרבה בהפקת המעמד.

בסיום המעמד המרגש קיבלו הנוכחים ארנק עם הטבעה מיוחדת וקובץ הגות ומחשבה 'בעמלה של תורה' (חלק ג'), ובו מאמרי מוסר ומחשבה מגדולי ראשי הישיבות ובראשם הגרמ"ה הירש, הגאון הגדול רבי יעקב חיים סופר, הגר"ש גבאי ראש ישיבת 'אמרי דעת', הגר"ד הלל ראש ישיבת 'ברכת אפרים' לצעירים ועוד. לזה נוספו 'חבורות' מבני התורה חברי האיגוד. מסיימי המסכתות זכו אף לשובר זיכוי על חולצה יוקרתית.

המעמד, שהתקיים בפעם השלישית, משקף את ההתפתחות המרשימה של בני הקהילה בעולם התורה, ואת ההכרה הגוברת בקרב גדולי ישראל במסירותם ללימוד התורה. הביקורים בבתי גדולי ישראל לקראת המעמד העידו על החביבות המיוחדת שזוכים לה בני התורה יוצאי אתיופיה בעיני מרנן ורבנן.