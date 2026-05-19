החרדים דורשים להעביר גם את חוק האופוזיציה לפיזור הכנסת

לקראת ההצבעה המכרעת על פיזור הכנסת שתתקיים מחר (רביעי) בשעה 11:00, הציבו הסיעות החרדיות דרישה נחרצת בפני הקואליציה: להעלות להצבעה במקביל גם את הצעת חוק הפיזור של האופוזיציה, ולא רק את החוק שהגישה הקואליציה עצמה.

הדרישה נובעת מחוסר אמון עמוק של המפלגות החרדיות בראש הממשלה בנימין נתניהו. גורמים בכירים בסיעות החרדיות חוששים שנתניהו ימשוך את חוק הקואליציה לפיזור הכנסת ברגע האחרון, ובכך ימנע את קיום הבחירות ויצליח להרוויח זמן נוסף.

"לא מאמינים לו שלא ימשוך"

בכיר במערכת הפוליטית הסביר את הרציונל מאחורי הדרישה: "אנחנו לא מאמינים לראש הממשלה שהוא לא ימשוך את החוק של הקואליציה ברגע האחרון. לכן אנחנו דורשים שגם חוק הפיזור של האופוזיציה יעלה להצבעה במקביל - כך שגם אם הוא ינסה לתמרן, הפיזור יעבור".

האסטרטגיה של נתניהו

נתניהו מעוניין לדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש בחוק הגיוס כאמצעי מניפולציה פוליטית. בכיר ב'דגל התורה' פירט את התוכנית: "מה עושים כשרוצים להרוויח זמן? מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

לדבריו, נתניהו מקפיא בינתיים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת כדי להרוויח עוד שבוע או שבועיים. "גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תיתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים", הוסיף.