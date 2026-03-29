סריקות נרחבות בשומרון לאיתור חלקי יירוט

חורמשהר-4 ( צילום: רשתות ערביות )

כוחות משטרה וחבלנים ממג"ב איו"ש עורכים בשעות אלו סריקות מדוקדקות בגזרת מרחב שומרון, במטרה לאתר נפילות של חלקי יירוט בעקבות המטח שנורה מוקדם יותר היום מאיראן. על פי הנמסר, הסריקות מתבצעות בפריסה רחבה באזור, כאשר צוותי החבלנים פועלים בזהירות מרבית לאיתור שברים שעלולים להוות סכנה לציבור.

כידוע, בעקבות המטח האיראני שכלל טילים בליסטיים שהופנו לעבר דרום הארץ, הופעלו מערכות ההגנה האווירית בפריסה רחבה. חלק מהיירוטים הצליחו, אך שברי הטילים והיירוטים עצמם נפלו באזורים שונים, ובהם גזרת שומרון. המשטרה מדגישה כי עד כה לא התקבל דיווח על נפגעים באזור הסריקות. שוטרי מחוז ש"י, המופקדים על אזור יהודה ושומרון, פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם חבלני מג"ב איו"ש שמיומנים בטיפול בחומרי נפץ ובשברי טילים. הסריקות כוללות בדיקה קפדנית של שטחים פתוחים, שבילים ואזורי מגורים שבהם עלולים להימצא שברים מסוכנים. הציבור באזור מתבקש להימנע מלגעת בכל חפץ חשוד ולהזעיק מיד את כוחות הביטחון. המטח האיראני שהתרחש היום כלל ירי טילים בליסטיים שהפעילו מערכות התרעה בפריסה רחבה בדרום הארץ, בין היתר בבאר שבע ובמועצות האזוריות בנגב. כאמור, במקביל לסריקות בשומרון, נרשמה פגיעה ישירה במפעל בנאות חובב ליד באר שבע, שם פרצה שריפה גדולה ונדרש טיפול של כוחות כיבוי והצלה.

המטח האיראני מהיום הוא חלק מהסלמה מתמשכת בעימות בין ישראל לאיראן. על פי הערכות מומחים אמריקנים, למרות חודש של לחימה ישראלית-אמריקנית שפגעה ביכולות הייצור האיראניות, לטהרן עדיין נותרו מאות טילים בליסטיים ואלפי כטב"מים. ההערכה היא שכשליש מארסנל הטילים הושמד בוודאות, ושליש נוסף נפגע או נקבר במנהרות ובבונקרים.

יצוין כי בימים האחרונים התרחבה החזית גם לכיוון תימן, כאשר המורדים החות'ים הצהירו על כוונתם להצטרף באופן מלא לעימות. הם אף איימו לסגור את מצר באב אל-מנדב, צעד שעלול לפגוע קשות בנתיבי הסחר העולמיים. כוחות ארה"ב הגיבו בתקיפות על כלי שיט איראניים באזור, כפי שתועד בסרטון שפרסם פיקוד המרכז האמריקני.

המשטרה והצבא ממשיכים בסריקות המדוקדקות בשומרון, תוך שהם קוראים לציבור לשמור על ערנות ולדווח מיד על כל ממצא חשוד. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.