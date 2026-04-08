כמעט 100 אלף אזעקות: נחשף מאזן הדמים של 'שאגת הארי'

טייסי הקרב לפני תקיפה בלבנון

ישראל מסכמת את ימי הלהבות של מבצע "שאגת הארי", והמספרים שנחשפים הלילה מציירים תמונה של מערכה בעצימות שלא ידענו כמותה. מאחורי הנתון הבלתי נתפס של כמעט מאה אלף אזעקות, מסתתרת מדינה שלמה שנמצאת תחת מתקפה ישירה מטהרן ועד דרום לבנון. זהו לא רק מאבק טכנולוגי של יירוטים וטילים, אלא סיפור של שכול וכאב המלווה כל רסיס שנפל וכל התרעה שנשמעה – מלוחמים שנפלו בקרב ועד אזרחים שמצאו את מותם בדרך למחסה.

זירת נפילת טיל מצרר בפתח תקוה

לוחמי פיקוד העורף בזירה בתל אביב

מחיר הדמים באזרחי: 22 בני אדם איבדו את חייהם כתוצאה מפגיעות ישירות. בנוסף, נרשמו שבעה מקרי מוות של אזרחים שנהרגו בתאונות בדרך למרחב המוגן או מאירועים רפואיים קטלניים שנגרמו בעקבות המתח והמלחמה.

חללי צה"ל: 12 לוחמים גיבורים נפלו בקרבות הגבורה מול מחבלי חיזבאללה. בתקרית כואבת נוספת, נהרג אזרח בשוגג מאש כוחותינו במהלך הפעילות המבצעית.

נתוני "שאגת הארי" מוכיחים כי העורף הישראלי הפך לחזית המרכזית. למרות יכולות ההגנה המרשימות, מחיר המערכה נמדד בחייהם של 42 ישראלים שקיפחו את חייהם במישרין ובעקיפין בתוך שבועות של אש.