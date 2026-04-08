סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
שני פועלים נהרגו ואדם אחד נפצע באורח קשה ואנוש במרכז הארץ לאחר פגיעה של טיל איראני, ככל הנראה מדגם 'מתפצל' | לפי הדיווחים, לא פחות משש זירות של טילי מצרר אותרו במרכז, אחת מהן גבתה כאמור את חייהם של שני פועלים באתר בנייה בעיר יהוד | האיראנים שוב גובים קורבנות ומאתגרים את ההגנה האווירית של ישראל | כל הפרטים (חדשות)
ארה"ב הודיעה אחר הצהריים על דבר מותם של שלושה חיילים אמריקנים במלחמה עם איראן | בנוסף הודיע הצבא האמריקני על פציעתם של חמישה נוספים | לא ברור הרקע למותם אך ההערכה היא כי הם נפלו במסגרת מתקפות הטילים על בסיסי הצבא ברחבי המזרח התיכון (מדיני)
בתיעוד שפורסם ב'רויטרס' ניתן לראות מספר יהודים חרדים בין אלפי בני אדם שהגיעו לחלוק כבוד לנספים באסון השריפה בשוויץ | משטרת שוויץ הודיעה אתמול כי סיימה לזהות את כלל ההרוגים באסון, 40 בני אדם במספר, מתוכם למרבה הצער שלוש צעירות יהודיות כולל ישראלית אחת (חדשות)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)
לפחות 20 בני אדם נהרגו במרוקו לאחר התרסקות שני מבנים בעיר פס, כוחות ההצלה עדיין עמלים בשעות אלו באתר האסון | לפי הדיווחים, 15 בני אדם נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לבתי החולים באזור, בשלב זה הרקע לאירוע עדיין אינו ברור (חדשות)
עשרות בני אדם נהרגו בשתי מפולות בוץ שהתרחשו בימים האחרונים באינדונזיה | ההערכה כי עשרות נעדרים נקברו חיים תחת הבוץ, נעשים מאמצים לאיתורם | לפי הדיווחים, הבוץ הגיע לגובה של 3-7 מטרים, מה שמקשה על עבודתם של כוחות החילוץ (בעולם)
טורנדו עוצמתי פגע במדינת פארנה שבדרום ברזיל בשבת, שישה בני אדם לפחות נהרגו בסופה העוצמתית | לפי הדיווחים ברשתות התקשורת בארה"ב, הסופה פגעה באופן הקשה ביותר בעיירה ריו בוניטו דו איגואס, שם ניזוקו כמחצית מהגגות ומבנים רבים נפגעו | צפו בתיעוד (בעולם)
רוחות עזות החלו להכות את חופי הפיליפינים במה שכונה על ידי החזאים כ'סופר טייפון', ימים לאחר שהטייפון 'קלמאגי' זרע הרס נרחב במדינה והביא למותם של יותר מ-200 בני אדם | תיעוד מהרוחות העזות הפוקדות את המדינה (בעולם)
בימים האחרונים, מתמודדת המדינה הצפון-אמריקנית עם הצפות ענק שזרעו הרס רב וגבו גם חיי אדם | עד כה נהרגו לפחות 64 בני אדם ועוד עשרות נחשבים לנעדרים כשחשש כבד קיים לחייהם | 100,000 בתים נפגעו בהצפות ושיטפונות הענק (חדשות, בעולם)