סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
תיעוד בלעדי: בעוד המצלמות פועלות והזמר שמוליק סוכות מבצע את הלהיט הבא שלו במושב חניאל, השמיים נצבעו בלהבות. מטח טילים מאיראן עצר את הצילומים והפך את הסט לזירת מלחמה. צפו ברגעי הדרמה, בריצה למרחב המוגן והיירוטים מעל הראש (ברנז'ה)
מערכת ההגנה האווירית "אור איתן", שפיתוחה הושלם לאחר ניסויים מקיפים, צפויה להיכנס לשימוש מבצעי ראשוני עד סוף השנה | ההישג מציב את ישראל בחזית הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומבטיח יריוטים מדויקים בעלות נמוכה משמעותית (חדשות צבא)
איראן הצליחה לחדור את מערכות ההגנה האווירית של ישראל במהלך "מלחמת 12 הימים" בכך ששינתה טקטיקות שיגור ואיתרה "פערים" בהגנה הישראלית באמצעות "ניסוי וטעייה" | מומחים טוענים כי טהרן שיגרה טילים מתוחכמים וארוכי-טווח מ"מגוון" מיקומים בעומק איראן, ותזמנה את מועד ואופן התקיפות וכן את פיזור היעדים בישראל - כדי להתמודד עם ההגנה (עם כלביא)
סגן מפקד גדוד 136 במערך ההגנה האווירית, רס"ן א', שמהרגע שישראל יצאה למבצע 'עם כלביא' באיראן, כמעט ולא עזב את העמדה, משתף: "כשאני מזהה שיגור על מסך, אני לא רואה רק נקודה - אני חושב על ילד שמתכסה בשמיכה" (צבא)
ישראל
מתקדמת משמעותית עם מערכת הלייזר "מגן
אור"
שצפויה להיכנס לשירות
בעלות יירוט נמוכה במיוחד של כ-10
דולר, אבל מה קורה במדינות נוספות?|
עם זאת,
מגבלות כמו איבוד עוצמה
במרחק,
קושי בהתמודדות עם
מטחים בו זמנית ותלות במזג אוויר עדיין
מהוות אתגרים מרכזיים לטכנולוגיית הלייזר
ההגנתית (חדשות
צבא)
לפני מספר דקות, חיל האוויר יירט שיגור של טיל בליסטי - ששוגר לעבר ישראל |על פי הודעת דו"צ: "הופעלו התרעות במספר מרחבים בשטח המדינה בעקבות השיגור, כאשר דקות לאחר מכן הטיל יורט" | הפעילות בנתב"ג נעצרה למספר דקות (בארץ, צבא)