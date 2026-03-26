שמתם לב לכמות השיגורים היום? זה ההסבר לתופעה

נכון לשעת כתיבת שורות אלו, אזרחי ישראל התמודדו היום (חמישי) עם לא פחות מתשעה שיגורים מאיראן.

מדובר ברצף נדיר של שיגורים לאחר שבוע רגוע יחסית, כאשר הישראלים החלו כבר להאמין שהתחמושת האיראנית הולכת ואוזלת.

גם אם אין ספק שישראל הצליחה בסייעתא דשמיא לפגוע בצורה קשה ביכולות השיגור האיראניות, מתברר כי ההצלחה העיקרית נובעת מסיכולים בזמן אמת, מה שיסביר את השינוי שחל היום.

לפי הכתב עמית סגל, רצף השיגורים החריג שאפיין את היום נובע דווקא ממזג האוויר החריג, שעה שפחות מטוסים מפטרלים בשמי איראן, מטבע הדברים.

וכך הוא כתב הבוקר:

"הסיבה להתגברות (הכל יחסי ומצומצם) של הירי היא הקושי היחסי בתקיפות בגלל ענייני מזג אוויר.

כרגיל פחות התקפה = יותר ספיגות בהגנה.

באופן כללי וללא קשר ברור שיש יד מכוונת באירן שממנת את השיגורים בכלכלת חימושים שתספיק לחודש - חודשיים".