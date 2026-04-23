הילדה בת ה-7 מערד שוחררה לביתה לאחר מאבק רפואי

בשורה משמחת מגיעה מבית החולים שניידר: הילדה בת ה-7 מערד, שנפצעה באורח קשה בעקבות פגיעת הדף מנפילת הטיל האיראני, שוחררה לביתה במצב טוב לאחר מאבק רפואי ממושך. הילדה עברה סדרת ניתוחים מורכבים במרכז הרפואי, ומצבה השתפר בהדרגה עד לשחרורה.

"עברנו רגעים שלא ניתן לתאר במילים", מסר אביה של הילדה בהתרגשות רבה. "אנחנו מודים להקב"ה על הנס הגדול, ולצוות הרפואי המסור שהחזיר לנו את הבת שלנו".

פציעות קשות ונזק נרחב

הילדה נפגעה מרסיסי זכוכית ומהדף כתוצאה מהטיל האיראני שפגע בערד, אירוע שגרם לפציעות רבות בקרב עשרות תושבים באזור. על פי הודעת בית החולים שניתנה בעת אשפוזה, מצבה הוגדר כקשה והיא אושפזה כשהיא מורדמת ומונשמת ביחידה לטיפול נמרץ.

במרכז שניידר ציינו כי הילדה סבלה מנזק נרחב לאיברים פנימיים וכי היא נזקקה להתערבות כירורגית מורכבת. הטיפול בוצע על ידי צוות רב-תחומי מנוסה, בעל מומחיות ייחודית בטיפול בפגיעות טראומה מורכבות בילדים.