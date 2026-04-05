כוחות צה"ל נתקלו במארבי נ"ט וכטב"מים מתאבדים בעומק שטח לבנון. שלושה גיבורים פצועים באורח קשה פונו תחת אש לבתי החולים, לצד פצועים נוספים בדרגות שונות. עם ישראל נקרא להרבות בתפילה לרפואת הלוחמים המחרפים נפשם (צבא וביטחון)
עד ראייה ששהה באתר הסקי בו התרחשה הטרגדיה הלילה בשוויץ, העיד בתקשורת הצרפתית על מה שהוא ראה | לדבריו, "אנשים שברו חלונות כדי לצאת החוצה ודרכו האחד על השני, ראיתי מחזות זוועה אמר העד | דיווח על שני יהודים נעדרים באירוע | ההערכה היא כי מדובר בשריפה שהביאה לפיצוץ, גרסה אחרת של האירוע היא שזיקוק נורה לעבר משקה אלכוהולי מה שהביא להתלקחות מבנה העץ (חדשות, בעולם)
השר ישראל כ"ץ ביקר את לוחמי צה"ל שנפצעו אתמול בתקרית בעזה: "עם ישראל כולו גאה בכם. נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס" | צפו (חדשות מלחמה)
עם שלהי התמרון הקרקעי בעזה המתקרב לסיומו בצה"ל מתריעים שהמבצע מתאפיין במספר חריג של נפגעים – לא כתוצאה ממגע ישיר עם האויב, אלא מתקלות מבצעיות, תאונות, ואי הקפדה על נהלים | "מדובר לעיתים בזלזול בחיי אדם או בשאננות מבצעית", אמר גורם צבאי (צבא וביטחון)
פיצוץ העז במפעל הכימיקלים שבמחוז שאנדונג, מזרח סין, גרם למותם של לפחות חמישה בני אדם, עשרות נפצעו, ונגרם נזק רב למבנים באזור | מאות אנשי חילוץ והצלה פועלים בזירה, בעוד הרשויות בודקות את הסיבות לאסון ומתריעות בפני זיהום אוויר מסוכן | האירוע ממחיש את האתגרים המתמשכים בתחום הבטיחות התעשייתית בסין, במיוחד בענף הכימיקלים, ומעלה שאלות קשות בנוגע לאכיפת תקני בטיחות ולפיקוח על מפעלים מסוכנים במדינה (בעולם)