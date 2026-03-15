באיחוד הצלה מעדכנים הבוקר (ראשון), כי מאז החל מבצע שאגת הארי, מתנדבי הארגון טיפלו ב-218 נפגעים פיזית כתוצאה מירי טילים.

במהלך הלילה האחרון (מוצ"ש) טופלו 15 נפגעים קל שנחבלו לאחר שמעדו בדרכם למרחב מוגן ברחבי הארץ.

הסיוע הרפואי ניתן ל-218 נפגעים שנפצעו פיזית מרסיסי יירוטים, פגיעות טילים, או מהדף של נפילות הטילים מתחילת מבצע שַׁאֲגַת הָאֲרִי. מרביתם במצב קל.

38,914 שיחות הגיעו עד כה למוקד איחוד הצלה מתחילת המבצע.

4,076 מתנדבי איחוד הצלה הגיעו עד כה לזירות אירועי נפילות טילים להעניק סיוע רפואי או נפשי.

כמו כן: 36,462 אירועי חירום והצלת חיים טופלו עד כה ע"י צוותי הרפואה של איחוד הצלה מתחילת מבצע שַׁאֲגַת הָאֲרִי ובחלקם יש קשר למלחמה והשלכותיה.

מתוכם 579 זירות נפילות של טילים או רסיסי יירוטים, 253 מקרים של נפגעי חרדה. ו-2,613 זירות תאונות דרכים - שחלקם אירעו בזמן אזעקה או עקב התרעה מקדימה, מאות מקרים של אנשים שנחבלו לאחר שמעדו בדרכם למרחב מוגן, ועשרות אלפי מקרים פעילות הצלת החיים של אלפי המתנדבים בכלל אירועי השגרה הרפואיים.