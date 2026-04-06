תחקיר ראשוני בצה"ל: הטיל הבליסטי התפרק באוויר וגרם להחטאת המיירט • הגוף החודר פגע במבנה וגרם לקריסה, ראש הטיל לא התפוצץ • שני לכודים חולצו ללא רוח חיים לאחר לילה של מאמצי חילוץ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)
בזירה הקשה בעיר ערד, פונו אמש יותר ממאה פצועים לבתי החולים, לאחר שהעיר ספגה פגיעה ישירה של טיל איראני כבד | בין הפצועים ישנם חסידי גור רבים | חיים גולדברג יצא לתעד בלילה וגם הבוקר את הזירה הקשה (חדשות בארץ)
לפני זמן קצר הופעלו אזעקות באיזורים של ירוחם ודימונה ודווח על קריסת מבנה בעיר דימונה. על פי גורמי הרפואה ישנם כ-10 פצועים במקום, ביניהם ילד בן 10 במצב בינוני | צפו בתיעוד מהנפילה באיזור דימונה (חדשות מלחמה)
אזעקות הופעלו היום באזור ירושלים, השומרון, שפלת יהודה, אשדוד והסביבה, לכיש וים המלח - בעקבות שיגורים מאיראן; בחסדי שמיים אין דיווחים על נפגעים | הירי גרם לנזק רב באזורים נרחבים: חור בתקרת בית מדרש בירושלים, מכוניות נפגעו בבית שמש ובירושלים, במזרח ירושלים נפל שבר טיל על גג בניין וגרם לנזק נרחב | תיעוד נרחב (שאגת הארי)
בעוד המזרח התיכון נמצא בשיאה של הסלמה ביטחונית, משרד הפנים הקטארי יצא במבצע מעצרים נרחב נגד מאות אזרחים שהפיצו "שמועות מלחמה" ותיעודים אסורים של המצב בשטח | המהלך הדרמטי חושף את המאמץ הממשלתי לשלוט בנרטיב הדיגיטלי בזמן חירום – סוגיה שמהדהדת גם בהנחיות צה"ל המחמירות נגד צילום זירות נפילה, צילום שעלול לשרת את האויב (העולם הערבי)