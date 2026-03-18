נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר מוקדם יותר היום (רביעי) בזירת הנפילה ברמת גן, בו נהרגו אמש בני הזוג משה הי"ד.

בדבריו במקום אמר הנשיא: ״הגענו לרמת גן, לא בפעם הראשונה, כדי להזדהות עם תושביה וכדי לנחם את משפחת משה שהוריהם אילנה וירון נספו מפצצת מצרר אכזרית וברוטלית ששוגרה מאיראן. אין ספק שבמערכה הזו הטילים הבליסטיים הם אתגר גדול שכל המערכות מתעסקות בהן. יש צורך להקפיד ולמלא אחר כל ההוראות, לוודא כמה שניתן שאנחנו נמצאים במרחב מוגן במיוחד לאור העובדה שהפצצות הללו, כל אחת מהן, בין שישה לעשרה קילו חומר נפץ המביאות מוות ואסונות".

"אני מבקש", הוסיף הנשיא: "לנחם את משפחת משה מעומק הלב, לומר למשפחה של אילנה וירון ז״ל עד כמה אני משתתף באבלם בשם כל עם ישראל. יש לנו אזרחים שנספו במערכה ואנחנו מחבקים את כל משפחותיהם בכל רחבי הארץ".

עוד הוסיף הנשיא: "האתגר הזה הוא אתגר גדול, הבוקר היו שוב שיגורים ושוב נפלו פצצות מצרר בכל מיני מקומות וברחבי היישובים. זה מחייב את כולנו להבין שאנחנו יחד, שאין הבדל בין דם לדם, שעלינו להיות אחראים וקשובים מאוד. לפני כמה עשרות שנים אבא שלי, שהיה אז נשיא המדינה חיים הרצוג, היה ברמת גן כששוגרו טילים מעיראק. רמת גן אז ספגה הרבה, הרבה מאוד וגם עכשיו היא סופגת. אני רוצה לומר לך ראש העיר, תודה רבה לך ולצוותך ולכל תושבי רמת גן".

לסיום הוא אמר: "אני מחזק את כל עם ישראל בשעה קשה זאת. אנחנו נתגבר כי האויב חוטף וחוטף קשה מאוד. ובסופו של דבר, כשאנחנו מתקרבים גם לרגע שהעם יקום, הוא יקום ואני משוכנע שנראה שינוי גדול במזרח התיכון. המחירים הם כבדים אבל אנחנו נחושים מתמידים ובסופו של דבר גם נתגבר וננצח״.