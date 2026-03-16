בפעם השלישית: אזעקות הופעלו היום (שני) באזור ירושלים, השומרון, שפלת יהודה, אשדוד והסביבה, לכיש וים המלח - בעקבות שיגורים מאיראן לעבר ישראל. חלק מהשיגורים יורטו. אזעקה הופעלה גם באזור מודיעין - ללא התרעה מוקדמת. שברי יירוט אותרו בבית שמש וגם בירושלים - במד"א מעדכנים: אין דיווחים על נפגעים מהשיגורים.

הירי מאיראן גרם לנזק רב באזורים נרחבים: חור בתקרת בית מדרש בירושלים, מכוניות נפגעו בבית שמש ובירושלים. במזרח ירושלים נפל שבר טיל על גג בניין וגרם לנזק נרחב. במקביל, גבר כבן 50 נפצע קשה בתאונת דרכים שהתרחשה במהלך האזעקה באזור קריית גת - כאשר הולך הרגל ירד מהאוטובוס בעקבות האזעקה ונפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו לביה"ח סורוקה עם חבלה רב מערכתית כשהוא מורדם ומונשם. גבר נוסף בן 42 נגע ברסיס באזור ירושלים ונכווה בידו במצב קל. הוא פונה בידי צוות מד"א לביה"ח הדסה הצופים שבעיר.

