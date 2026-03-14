מספר זירות אותרו עד כה בעיר אילת, בהן פועלים שוטרי מרחב אילת וכוחות הביטחון. יחידות הפיקוח של העירייה מסיירים יחד עם צוות אגף הביטחון בזירות. צוות אגף שירותים חברתיים מטפל במשפחות שביתן נפגע.

המרכז הרפואי יוספטל מסר: "למרכז הרפואי יוספטל מקבוצת כללית פונו עד כה 7 נפגעים כתוצאה משברי יירוט: פצוע אחד במצב בינוני, שניים במצב קל והיתר נפגעי חרדה. הנפגעים מקבלים טיפול רפואי בחדר המיון". ממד"א נמסר: "הענקנו טיפול רפואי ומפנים לבי"ח יוספטל 2 פצועים מרסיסים, בהם: ילד בן 12 במצב קשה, בהכרה עם פציעות בגופו וגבר בן 39 במצב בינוני עם פציעות בראש ובגפיים".

ד״ר דאהר אגבריה, מנהל חדר המיון המרכז הרפואי יוספטל מקבוצת כללית ( צילום: יוספטל )

מכב"ה נמסר הודעת סיכום - "פצוע קשה ושנים קל עד בינוני מנפילת פריטי אמל”ח ושברי יירוט במספר זירות בעיר אילת. עם קבלת הדיווחים הוזנקו למקום חמישה צוותים של לוחמי אש מתחנת אילת, אשר פעלו בשבע זירות שונות ברחבי העיר. לוחמי האש ביצעו סריקות לאיתור נפגעים, ופעלו לניתוק מקורות אנרגיה. לוחמי האש מתחנה אזורית אילת היו ערוכים לאירוע ופעלו בסד”כ מתוגבר".

עוד נמסר: "מפקד תחנה איזורית אילת תת טפסר יהודה קסנטיני שנכח במקום מסר: ״לוחמי האש פעלו במספר זירות במקביל במהירות ובמקצועיות, ביצעו סריקות לאיתור נפגעים ופעלו להסרת סכנות בשטח. אנו קוראים לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף ולהימנע מהגעה לזירות האירוע. כאמור, על פי גורמי הרפואה שלושה נפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי".

כוחות משטרת מרחב אילת השלימו לפני זמן קצר (מוצאי שבת) את פעילותם המבצעית בזירות נפילת פריטי אמל"ח ברחבי העיר אילת לאחר פינוי כלל הנפגעים וזיכוי הזירות ומבנים שנפגעו

שוטרי מרחב אילת, בהם חבלנים, לוחמי יס״מ ומג״ב השלימו את פעילותם המבצעית בזירות נפילת פריטי אמל"ח ברחבי העיר אילת לאחר פינוי כלל הנפגעים וזיכוי הזירות ומבנים סמוכים שנפגעו כתוצאה מכך.

מפקד מרחב אילת, נצ״מ אלון כלפון, קיים הערכת מצב מיוחדת בשטח בהשתתפות ראש עיריית אילת, אלי לנקרי ונציגי גופי החירום, הרפואה וההצלה בעיר אילת.