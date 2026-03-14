כשעתיים קודם יציאת השבת, מעדכנים בעיריית ירושלים, כי אותרו מספר זירות של נפילת שברי יירוט באזור ירושלים.

חבלני המשטרה, ביחד עם כוחות ביטחון, פיקוד העורף, צוותי העירייה ומנכ"לית העירייה, נמצאים בשטח ופועלים לטיפול בנזקים שנגרמו בזירות השונות. אין דיווח על נפגעים או על סכנה למבנים בסמוך.

מהעירייה נמסר: "אנו קוראים לכלל התושבים להימנע מלהגיע לזירות אלה, לא להתקהל ולהתרחק מהשברים והרסיסים. אנא אפשרו לכוחות לפעול בזירות בחופשיות כדי להחזיר את המצב לקדמותו מהר ככל הניתן. העירייה נמצאת בקשר שוטף עם כלל גורמי הביטחון בעיר ופועלת עמם בשיתוף פעולה מלא. מוקד 106 תוגבר והוא ערוך לתת מענה בכל צורך".

במוצאי השבת ראש העיר ירושלים, משה ליאון, יקיים הערכת מצב בחמ"ל העירוני, בהשתתפות כלל גורמי החירום.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול וחבלני המשטרה, מטפלים כעת ב-2 זירות מרכזיות בהן נפלו פריטי אמל"ח וחלקי יירוט בתחום מחוז ירושלים. כתוצאה מכך נגרם נזק לרכוש ולתשתיות. אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות פריטי אמל״ח, להשאיר את צירי התנועה פנויים עבור כוחות החרום וההצלה, להימנע מנגיעה בפריטים / חלקי יירוט ולאפשר לכוחות המשטרה והחרום לבצע פעולות מצילות חיים".