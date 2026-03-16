במשך דקות ארוכות היו אזעקות במספר יישובים בצפון - ולפני זמן קצר (שני) בית בנהריה נפגע באופן ישיר, טרם ברור מה בדיוק התרחש.

על פי דובר צה"ל, בצה"ל בודקים כעת, האם הפגיעה בבית בנהריה, היא כתוצאה מטיל מיירט שפגע ישירות בבית, או שמדובר בכטב"ם שחג באוויר דקות ארוכות. צוותי כבאות והצלה של מחוז חוף פועלים במקום לסריקת הזירה, איתור לכודים, וכיבוי מוקד הבעירה שהתפתחה במקום כתוצאה מירי טילים.

מדוברות מד"א נמסר: "בגזרה בצומת כברי, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 40 במצב קל-בינוני עם פגיעת הדף. בגזרת נהריה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה 3 נפגעות עם סימני שאיפת עשן, אישה בת 53 ו-2 נערות בנות 18 ו-16".

חובש רפואת חירום במד״א יונתן אבילאה סיפר: ״מדובר בזירת נפילה בין 2 מבנים שגרמה לשריפה גדולה. הגענו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית של מד״א וראינו במקום הרס. מהמבנה יצאו 3 נפגעות במצב קל. בנוסף, ערכנו סריקות כדי לוודא שאין פצועים נוספים במקום״.