אורי פרץ הי"ד הוא ההרוג מפגיעת הרקטה בנהריה מוקדם יותר היום | אורי הי"ד בן ה-43 הותיר אחריו אשה וארבעה ילדים | בעירייה ספדו לו: "העיר נהריה משתתפת בצערה הכבד של משפחת פרץ על הירצחו של אב המשפחה, אורי פרץ, שנפגע בירי שבוצע אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר" (בארץ)
נהרג נפצע אנוש בעקבות ירי חיזבאללה לעבר צפון הארץ בשעות אחר הצהרים. גבר נוסף כבן 50 נפצע קשה | הפרמדיק מדווח מאחת הזירות: "הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה" (בארץ)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)