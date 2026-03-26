הותר לפרסום כי אורי פרץ הי"ד הוא האיש שנהרג היום (חמישי) מפגיעת רקטה בנהריה. אורי הי"ד בן ה-43 הותיר אחריו אשה וארבעה ילדים. עם הידיעה על נפילתו, פרסמה עיריית נהריה הודעה רשמית בה הביעה את כאבה העמוק על האירוע הטרגי.

פרץ היה מוכר בעיר כבעל בית הקפה־פיצוצייה "צדק חברתי", הסמוך לבניין העירייה. בעירייה מסרו תנחומים למשפחתו והוסיפו כי ימשיכו ללוות את בני המשפחה ולתמוך בהם. עוד נמסר כי הפצועים מהאירוע מוסיפים לקבל טיפול רפואי.

בהודעת העירייה נמסר: "בשם תושבי העיר, אנו מבקשים לחבק ולחזק את הוריו, אשתו, ילדיו, וכל בני המשפחה בשעה קשה זו. מי ייתן ולא תדעו עוד צער". העירייה הדגישה כי תמשיך ללוות את המשפחות ולתמוך בהן ככל שיידרש בתקופה הקרובה.

סמוך לשעה 16:00 ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מטח מלבנון לעבר יישובי הגליל המערבי. לפחות 10 רקטות נורו. בנהריה דווח על שלוש זירות נפילה. באחת הזירות נמצאו אורי וגבר נוסף, שמצבם היה אנוש וקשה, ופצוע נוסף במצב קל. אחרי מאמצי החייאה, נקבע מותו של אורי. בזירה אחרת אותרה פצועה באורח קל.

הפגיעה הישירה שממנה נהרג אורי ונפצע נוסף הייתה בחניון בנהריה. כלי רכב באזור עלו באש. בתיעודים מהזירות השונות ברחבי העיר ניתן לראות עשן מיתמר. האזעקות בצפון נמשכו גם דקות ארוכות אחרי הפגיעות הישירות.

פרמדיק מד"א עומרי גורגה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום, הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום".

הוא הוסיף: "כוחות מד"א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".