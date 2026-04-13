פגיעה ישירה בנהריה: אישה נפצעה קל מרקטה שחדרה לבניין

יירוט בשמי הצפון ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

ארגון הטרור חיזבאללה המשיך הבוקר (ראשון) לירות לעבר יישובי הצפון, כאשר מטח של כ-7 רקטות שוגר לכיוון העיר נהריה. על פי הדיווח הרשמי של צה"ל, מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט את רוב הרקטות, אך אחת מהן חדרה לסמוך לבניין מגורים בעיר וגרמה לפציעה קלה של אישה.

מדובר בהמשך ישיר למטחים הכבדים שחיזבאללה שיגר בימים האחרונים לעבר הצפון והמרכז. הארגון, שפועל בחסות המשטר האיראני, ממשיך לנסות לפגוע באזרחים למרות מאמצי צה"ל לסכל את יכולותיו הרקטיות.

מהיירוטים בצפון אמש ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

על פי הדיווח של מד"א, אישה נפצעה באורח קל מהפגיעה בנהריה. הרקטה שלא יורטה פגעה בסמוך לבניין מגורים בעיר, וגרמה לנזקים במקום. צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לפצועה טיפול רפואי ראשוני במקום. כידוע, נהריה נמצאת בטווח הירי של חיזבאללה מדרום לבנון, ותושבי העיר חווים בימים האחרונים מטחים תכופים. רק לפני תקופה נרשמה פגיעה קשה בעיר עם מספר זירות נפילה והרס רב, כאשר גבר נהרג ואחר נפצע קשה מפגיעה ישירה במבנה מגורים. מערכת ההגנה האווירית בפעולה צה"ל מסר כי במטח הנוכחי שוגרו כ-7 רקטות מלבנון לכיוון נהריה, כאשר מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט את רובן המכריע. רק רקטה אחת חדרה את מערך ההגנה ופגעה בסמוך לבניין המגורים. על פי הדיווחים, הארגון תכנן לשגר כמות כפולה מהרקטות שנורו בפועל אמש, אך צה"ל הצליח לסכל משגרים רבים עוד לפני השיגור. כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה מחסני אמצעי לחימה ומפקדות של חיזבאללה שהוצבו בלב אוכלוסייה אזרחית בלבנון, במטרה לפגוע ביכולת הרקטית של הארגון.

פעילות צה"ל בדרום לבנון

במקביל לירי הרקטות, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. במהלך הלילה, לוחמים מצוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מספר מחבלי חיזבאללה חמושים והצליחו לחסל ארבעה מהם בהתקלויות שונות.

הכוחות חיסלו מחבל אחד בהתקלות מהקרקע, בעוד שכלי טיס של חיל האוויר תקפו מחבלים נוספים שירו לעבר הכוחות. לאחר מכן, הכוחות חיסלו שלושה מחבלים נוספים בירי טנק. צה"ל הדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו, וכי הפעילות נמשכת בעוצמה נגד ארגון הטרור שהחליט להצטרף למערכה בחסות המשטר האיראני.