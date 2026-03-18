שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' הגיע היום (רביעי) למוקד הנפילה ברמת גן, שספגה פגיעה ישירה במהלך הלילה.

אל השר התלוו ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, חבר מועצת העיר זוהר ישרים, וכן מנכ"ל משרד האוצר אילן רום, ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ ומנהל מס רכוש אמיר דהן.

במהלך הסיור בשטח, עמד השר מקרוב על נזקי הרכוש שנגרמו למבני המגורים ולרכבים באזור. השר שוחח עם אנשי העירייה והבטיח כי המדינה תעמיד את כל המשאבים הנדרשים לשיקום מהיר.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: ״אנחנו מתקדמים במלחמה הקיומית החשובה, שנועדה להסיר איום קיומי על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מתקדמים בלחסל את מנהיגיו של המשטר הצורר הזה, את מפקדותיו, את חילותיו, את תשתיותיו, את כלכלתו, וליצור את התנאים להחלפת המשטר על ידי העם האיראני".

עוד הוסיף השר: "אנחנו חזקים מאוד בחזית, אבל אנחנו חזקים מאוד גם בעורף. אני מודה לראש העיר, כרמל שאמה הכהן, לכל ראשי השלטון המקומי ולאזרחי מדינת ישראל, ששומרים על עוצמות ועל חוסן, שמצייתים באדיקות להנחיות פיקוד העורף, ושנותנים לנו את אורך הנשימה להשלים את המשימה הזאת. אנחנו כממשלה נותנים רשת ביטחון מאוד מאוד גדולה גם לעסקים, גם לעובדים, וגם לרשויות".

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן אומר: "השר וצוות משרד האוצר לא באו רק כדי להצטלם אלא גם הביאו פתרונות. מס רכוש עובד כמו מכונה משומנת ברגישות ובקשב. שר האוצר נגיש לשלטון המקומי, יצירתי, על אף היותו חבר קבינט ובעיצומו של הליך העברת התקציב. זה לא מובן מאליו והציבור מעריך זאת מאוד".

ראש העיר הוסיף: "יש לממשלה גיבוי למרות שאנו משלמים מחיר יקר, עם עשרות נפילות בעיר רק ב'שאגת הארי'. הציבור כאן איתן ומאוחד כדי שתשלימו את המשימה. תמשיכו עד הסוף, בלי אסטרטגיית יציאה. אני מוסר מכאן לקבינט: אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר כדי לגמור עם האיום האיראני".

לאחר הסיור בזירה, המשיך שר האוצר למשרדי מס רכוש של מחוז מרכז. השר ביקש להודות באופן אישי לצוותי השמאים, המוקדנים ואנשי השטח שעובדים מסביב לשעון לאורך כל המלחמה.

השר הדגיש את חשיבות עבודתם המאומצת של אנשי מס רכוש, המהווים את קו ההגנה הכלכלי של אזרחי ישראל בשעות חירום: "אלפי עובדים במשרד האוצר, ברשות המיסים, ובמס רכוש, מגיעים לכל זירה, עוטפים את מי שפונה מביתו, ועושים הכול כדי להחזיר את המצב כמה שיותר מהר לקדמותו, ולתת את הפיצויים, הם אלו שנותנים לנו את השקט בעורף כדי שנוכל להמשיך לנצח בחזית".