החלק של הטיל שננעץ באדמה ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

חלק טיל עצום, בגודל של כלי רכב כבד, נפל סמוך לצומת גיתי-אבישר, שם עוברים עשרות אלפי מתיישבים מדי יום. זאת לא הפעם הראשונה במלחמה בה נופלים רסיסי ענק בשומרון, והדבר מביא את התושבים לדרוש הוספת מיגוניות באופן מיידי. במועצה האזורית שומרון מתריעים כי עשרות אלפי אזרחים מתגוררים בשכונות וביישובי קראוונים, וכן ובשכונות ישנות שאינן כוללות מרחבים מוגנים (ממ"דים). למרות פניות חוזרות ונשנות לכלל הדרגים לאורך השנים, טרם גובש מענה תקציבי מספיק להצבת מיגוניות או לבניית מקלטים ביישובים אלו.

יוסי דגן, ראש המועצה, קרא הבוקר למשרד הביטחון ולפיקוד העורף להשלים את הפערים במיגוניות ובממ"דים: "המצב הנוכחי הוא ביטוי מובהק של חוסר אחריות משווע. מול נפילות רבות של שברי יירוט שיכולים להרוג, התושבים כאן נותרו חשופים לחלוטין".

דגן דורש להוסיף באופן מיידי תקציב לקראוונים ומיגון ההתיישבות הצעירה, ואומר: "זה לא עניין של פוליטיקה, אלא של פיקוח נפש. אסור לנו לחכות לאסון הבא כדי לתקן את העיוות הזה. הגיע הזמן שהמדינה תיקח אחריות על ביטחונם האישי של תושבי השומרון".