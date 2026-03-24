חלק טיל עצום שנורה על ידי איראן נפל צמוד לתחנת האוטובוס בצומת גיתי-אבישר בשומרון | ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא למשרד הביטחון ולפיקוד העורף לתקצב מיגוניות לכלל התושבים ביו"ש | צפו בתיעוד של הטיל (בארץ)
כוחות הביטחון עצרו והורידו מהארץ 32 פעילים זרים שהתקהלו בשטח חקלאי | חלקם זוהו עם סממנים של ארגון UAWC. שני פלסטינים נעצרו בחשד לארגון ההפגנה; רשות ההגירה הובילה הליך גירוש מהיר והושלכו נגדם צווי הרחקה ארוכי טווח (בארץ)
העיר המקראית תאנת שילה המיוחסת לעיר בה שכן שבט אפרים - נהרסת, כך על פי חשיפת מועצת שומרון - בבנייה פלסטינית בלתי חוקית; "אסור לעמוד מנגד - רשויות המדינה חייבות לאכוף באופן מיידי ולהפסיק את החרפה" (חדשות בארץ)
בצל התחזקות איומי החמאס והרשות הפלסטינית והפיכת יו"ש לחזית עיקרית, נפרסו נגמ"שים במספר יישובים בשומרון, לדרישת ראש המועצה יוסי דגן. דגן: "צעד הכרחי ומתבקש – ההתיישבות בשומרון נחושה לחזק את החוסן ולהביא לניצחון על אויבינו הברברים"