ברקע ניסיונות ההצלה והטיפול בנפגעים הרבים בזירה הקשה בערד, בצה"ל מאשרים כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד - שני ניסיונות יירוט כשלו. על פי הודעת דבר צה"ל, ״בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה. צה"ל מדגיש כי ההגנה לא הרמטית, ועל כן יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף".

במקביל, על פי ההערכה בצה"ל, הטילים ששוגרו לדימונה וערד ולא יורטו - לא חדשים ושוגרו בעבר לישראל.

על פי הערכות המומחים, זה הטיל שפגע בערד - מפלצת של טון וחצי: ח'וֹרַאמְשַׁ֫הְר (בפרסית: خرمشهر, בתעתיק מדויק: ח'רמשהר) הוא טיל בליסטי בעל טווח בינוני שפותח באיראן בינואר 2017. לטיל טווח שבין 1,000 ל-2,000 ק"מ והוא יכול לשאת ראש נפץ במשקל 1,500 ק"ג ואורכו 13 מטר. הטיל הוא בעל יכולת לשאת חימוש מצרר.

מוקדם יותר הערב נפגעו 31 בני אדם במטח הטילים שנורה מאיראן לעבר העיר דימונה ויישובים נוספים בסביבה. ברחבי העיר יש 12 זירות נפילה, כאשר באחת מהזירות אירעה קריסת מבנה. בין הנפגעים גם ילד בן 10 ואישה כבת 40 שמצבם מוגדר בינוני והם סובלים מפציעות רסיסים. מצבם של שאר הפצועים מוגדר קל.

בצה"ל טענו בתחילה שמדובר בפצצונות מטיל מתפזר שנפלו בעיר, אבל לאחר בדיקה מבהירים כי היתה פגיעה ישירה של טיל בליסטי רגיל. בצה"ל בודקים מדוע הטיל לא יורט.