בצה"ל מאשרים כי טיל איראני במשקל 450 ק"ג פגע ישירות בערד - שני ניסיונות יירוט כשלו | על פי הודעת דבר צה"ל, ״בוצעו ניסיונות יירוט, חיל האוויר ופיקוד העורף מתחקרים את סיבות הנפילה" | במקביל, על פי ההערכה בצה"ל, הטילים ששוגרו לדימונה וערד ולא יורטו - לא חדשים ושוגרו בעבר לישראל (צבא)
בשבועות האחרונים מתנהל וויכוח ער בתוך מערכת הביטחון על צורת יירוט הטילים המתפזרים המשוגרים מאיראן | בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 - האפקטיבי יותר אך היקר ביותר - מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר, אך בעלות סיכון גבוה יותר (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב: "השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו תימשך; צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה" | צפו (חדשות מלחמה)
טיל מצרר ששוגר הערב לדרום גרם לפגיעה במושב בלכיש נגרם נזק רב לבית | במשטרה אמרו כי המשפחה התפנתה לממ"ד, וכך ניצלה מפגיעה | בתיעוד מהבית נראה הרס רב, כשבין היתר חלקים מהקירות נשברו | במקביל, הפלסטינים מדווחים כי כמה נשים נהרגו מפגיעת הטיל באזור חברון | צפו בתיעוד הפגיעה (בארץ)
ישראל וארה"ב פועלות לפי אסטרטגיית שישה שלבים להפלת המשטר האיראני | הסדר הוא: עריפת הנהגה, השגת עליונות אווירית, פגיעה בנכסי שלטון, והשמדת התעשיות הביטחוניות - השלב הנוכחי | בהמשך: תקיפת הגרעין ופירוק השלוחות (צבא)
במהלך השבת היו מספר מטרים ששוגרו מאיראן לעבר ערי ישראל. הצהריים, היה מטח גדול שכוון למספר מקומות במקביל לירושלים, מרכז ואיזור אילת. באילת נפל טיל מתפצל שגרם לנזק רב ושלושה פצועים פונו. טראמפ בפוסט מיוחד טוען כי יפציץ את החוף האיראני ללא רחמים, בצה"ל מעדכנים, כי חוסלו בכירי המודיעין האיראני | עדכונים משבת ועדכונים שוטפים (חדשות בארץ)
אחרי מספר שעות של הפוגה, איראן שיגרה הערב לעבר ישראל שלושה סבבי שיגורים | בסבב האחרון שוגר טיל אחד מאיראן שיורט; אישה נפצעה קל מרסיס במרכז הארץ בירי הקודם | בישראל מזהים ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו (בארץ)
בישראל קובעים שישנה ירידה משמעותית בכמות שיגורי הטילים מאיראן - בין היתר בגלל פגיעה קשה במשגרים וגם בגלל שחיילים איראנים החליטו לברוח מעמדות מחשש שיחוסלו | במקביל, צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף עשרות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש כ-300 משגרי טילים באיראן (שאגת הארי)
לאחר המטח האחרון, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים | דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל | שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח (בארץ)
תשעה נרצחו, ולמעלה מעשרה בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות, כולל ילדים - בפגיעת טיל ישירה במבנה בעיר בית שמש במרכז הארץ, במטח הכבד מאיראן בשעת צהרים | דובר צה"ל מבהיר שההתרעה המקדימה הופעלה כסדרה (השם יקום דמם)
לראשונה בהיסטוריה המודרנית, איראן שיגרה היום שני טילים בליסטיים לעבר מדינה אירופאית שאינה חברה בנאט"ו | לפי הדיווחים, הטילים שוגרו לעבר בסיס בריטי באי, למרות שבריטניה לא השתתפה באופן פעיל בתקיפות | כל הפרטים (חדשות)