19:34: בשגרירות ארה"ב בבגדד שבעיראק, הנחו את אזרחי ארה"ב השוהים באיזור לעזוב באופן מיידי. 19:30: מהרכבת הקלה בירושלים נמסר, כי עקב מזג האוויר הסוער נגרמו נזקים במספר מוקדים לאורך תוואי הרכבת הקלה. לאור זאת, תחילת השירות בקו האדום הערב יחל באיחור באופן זמני, מוצאי שבת 14.03.2026, כ״ה באדר תשפ״ו. צוותי התחזוקה של חברת כפיר פועלים בשטח ברציפות לטיפול במוקדי הנזק ולהשבת התשתיות לפעילות תקינה ובטוחה. עם השלמת הטיפול במוקדים וקבלת אישור גורמי הבטיחות, שירות הרכבת יחודש לאורך כל הקו האדום ועדכון יפורסם לציבור. פסק זמן מסוכן: מלחמת יום הדין מול איראן - מעבר לפינה | היום שאחרי יהודה גליקמן | 09.04.26 הנשיא נדחק לשוליים, הבן מנסה להנהיג: מאחורי הקלעים של הקרע והכאוס בצמרת הממשל באיראן דניאל הרץ | 09.04.26 קווי אוטובוס עיקריים לרשות ציבור הנוסעים: • מהדסה עין כרם להר הרצל ולתחנה המרכזית - 27 • מהדסה עין כרם למרכז העיר - 19 • מאזור התחנה המרכזית לשוק ולמרכז העיר - 18, 25, 45, 66, 74, 75, 78 • מהתחנה המרכזית לעירייה - 18, 74 • מהתחנה המרכזית לשער שכם, שמעון הצדיק, גבעת התחמושת - 66 • מהתחנה המרכזית לגבעת המבתר - 68 • מהדוידקה לגבעת התחמושת - 19, 22, 25, 45 • מהדוידקה לגבעת המבתר - 77 • מהעירייה לגבעת התחמושת - 34 • מתחנות א-סהל, בית חנינא ושועפאט - קו 274 • מפסגת זאב ליעדים לאורך הקו - קווים 22, 25, 49, 65, 66, 81, 540 • מנווה יעקב ליעדים לאורך הקו - קווים 22, 25, 45, 49, 59, 69, 81 19:26: הטיל ששוגר מאיראן לעבר הצפון והשומרון - יורט. בפיקוד העורף עדכנו כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. 19:23: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א כלל. עדכון בהמשך במידת הצורך. 19:20: לאור המצב הביטחוני מערכת החינוך נכנסת לשבוע נוסף של למידה מרחוק. משרד החינוך מברך על כך שפיקוד העורף אימץ את המדיניות של השר והמשרד: פתיחה מדורגת, מבוקרת ובטוחה ברשויות הצהובות בלבד. מתווה זה מאפשר חזרה דיפרנציאלית והדרגתית למערכת החינוך במקומות שבהם המצב הביטחוני מאפשר זאת. מרבית הרשויות, שבהן המצב הביטחוני אינו מאפשר פתיחה, ימשיכו בלמידה מרחוק. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

( צילום: משרד החינוך )

19:12: אזעקות נשמעות כעת בעקבות שיגורים מאיראן, בשומרון, הבקעה אזור העמקים ואדי ערה ועוד.

19:10: פיקוד העורף מעדכן על שינויים בהנחיות פיקוד העורף, החל מיום שני הקרוב. לידיעה המלאה - לחצו כאן.

19:07: צפויות אזעקות בקריית טבעון - בית זייד, ראס עלי, שער העמקים, כפר ח'וואלד, תחנת רכבת כפר יהושוע, צמח, אזור תעשייה אלון התבור, אזור תעשייה בר-לב, אחוזת ברק, אחיהוד, אכסאל, אלון הגליל, אלוני אבא, אעבלין, ביר אלמכסור, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גניגר, דברת, דחי, דמיידה, הושעיה, הסוללים, הרדוף, זרזיר, חג'אג'רה, חנתון, טבריה, טמרה בגלבוע, טמרה, יובלים, יודפת, יסעור, יעד, יפיע, יפעת, כאבול, כאוכב אבו אלהיג'א, כעביה טבאש, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, כפר כנא, כפר מנדא, כפר נהר הירדן, מגדל העמק, מורשת, מזרע, מנוף, מנשית זבדה, מצפה אבי''ב, מצפה, מרחביה מושב, מרחביה קיבוץ, מרכז אזורי משגב, משהד, נאעורה, נהלל, נוף הגליל, נין, נצרת, סולם, עדי, עילוט, עין מאהל, עפולה, עצמון - שגב, ערב אל נעים, ציפורי, קורנית, ריינה, רמת דוד, רמת ישי, רמת צבי, רקפת, שדה יעקב, שורשים, שכניה, שמשית, שעב, שפרעם, שריד, תל עדשים, תמרת, אבטליון, אזור תעשייה קדמת גליל, אזור תעשייה תרדיון, אילניה, אלומות, אפיקים, ארבל, אשבל, אשחר, אתר ההנצחה גולני, בועיינה-נוג'ידאת, בית זרע, בית ירח, בית סוהר צלמון, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, גדעונה, גזית, גינוסר, גן נר, דבוריה, דגניה א, דגניה ב, דיר חנא, הודיות, הזורעים, היוגב, הררית יחד, ואדי אל חמאם, חוסנייה, חוקוק, חזון, טורעאן, טפחות, יבנאל, יזרעאל, ישובי אומן, ישובי יעל, כדורי, כחל, כינרת מושבה, כינרת קבוצה, כלנית, כמון - כמאנה מזרחית, כפר ברוך, כפר זיתים, כפר חיטים, כפר חנניה, כפר יחזקאל, כפר כמא, כפר מצר, כפר קיש, כפר תבור, לביא, לבנים, לוטם וחמדון, מגדל, מגן שאול, מוקיבלה, מורן, מכמנים - כמאנה מערבית, מסד, מע'אר, מעלה צביה, מצפה נטופה, מרכז חבר, מתחם סקי גלבוע, נבי שועייב, נורית, סכנין, סלמה, סנדלה, עוזייר, רומאנה, עילבון, עין דור, עין חרוד, תל יוסף, עראבה, פוריה כפר עבודה, פוריה נווה עובד, פוריה עילית, קבוצת גבע, קדרים, ראס אל-עין, רביד, רומת אל הייב, רם און, שדה אילן, שדמות דבורה, שיבלי אום אלג'נם, שרונה, תחנת רכבת כפר ברוך, אזור תעשייה מבואות הגלבוע, אזור תעשייה ציפורית, סואעד חמירה, צפת - נוף כנרת, צפת - עכברה, אזור תעשייה כרמיאל, אזור תעשייה צ.ח.ר, אליפלט, אמנון, בוסתן הגליל, ביריה, בית ג'אן, בית העמק, בענה, ג'דידה מכר, דיר אל-אסד, הר חלוץ, חצור הגלילית, חרשים, טובא זנגריה, כורזים ורד הגליל, כפר הנשיא, כפר מסריק, כרכום, כרמיאל, לבון, מג'דל כרום, מחניים, נחף, נס עמים, נתיב השיירה, סאג'ור, עין אל אסד, עין המפרץ, עכו - אזור תעשייה, עכו - רמות ים, עכו, עמיעד, צורית גילון, צפת - עיר, ראמה, ראש פינה, שבי ציון, שזור, שייח' דנון, שמרת, אבו סנאן, אור הגנוז, איילת השחר, אמירים, אשרת, בית העלמין החדש עכו, בר יוחאי, ג'וליס, גדות, גיתה, חולתה, טל - אל, ינוח ג'ת, יסוד המעלה, ירכא, כישור, כליל, כסרא סמיע, כפר יאסיף, כפר שמאי, לוחמי הגטאות, לפידות, מגדל תפן, מזרעה, מירון, מרכז אזורי מרום גליל, מרכז אזורי רמת כורזים, משמר הירדן, ספסופה - כפר חושן, עמוקה, עמקה, פלך, פרוד, קדיתא, רגבה, שדה אליעזר, שפר, תובל, חמדת ימים, מנחת מחניים, אזור תעשייה שער נעמן, אפק, אורנים, אלונים, בסמת טבעון, כפר תקווה, נופית, בית אלפא וחפציבה, בית השיטה, בית יוסף, בית שאן, גשר, חמדיה, טירת צבי, ירדנה, כפר גמילה מלכישוע, כפר רופין, מולדת, מירב, מסילות, מעוז חיים, מעלה גלבוע, נוה איתן, נווה אור, ניר דוד, עין הנצי''ב, רחוב, רשפים, שלוחות, שלפים, שדה אליהו, שדה נחום, שדי תרומות, תל תאומים, גני חוגה, רוויה, טייבה בגלבוע, מנחמיה, חדרה - מזרח, חדרה - מערב, חדרה - מרכז, חדרה - נווה חיים, אביאל, אור עקיבא, אזור תעשייה יקנעם עילית, אזור תעשייה מבוא כרמל, אזור תעשייה קיסריה, אלוני יצחק, אליקים, באקה אל גרבייה, בית חנניה, בנימינה, ג'סר א-זרקא, ג'ת, גבעת ניל''י, גבעת עדה, גלעד, גן השומרון, גן שמואל, דליה, זכרון יעקב, יקנעם המושבה והזורע, יקנעם עילית, כפר גליקסון, כפר פינס, להבות חביבה, מגל, מדרך עוז, מייסר, מעגן מיכאל, מעיין צבי, מצר, משמר העמק, משמרות, עין העמק, עין השופט, עין עירון, עין שמר, עמיקם, פרדס חנה כרכור, קיבוץ מגידו, קיסריה, רגבים, רמות מנשה, רמת השופט, שדות ים, אום אל פחם, אום אל קוטוף, אל עריאן, ברטעה, ברקאי, גבעת עוז, חריש, כפר קרע, מאור, מועאוויה, מי עמי, מעלה עירון, מענית, גבעת חביבה, מצפה אילן, מתחם שביל התפוזים, עין אל סהלה, ערערה, שדה יצחק, שער מנשה, תלמי אלעזר, בי"ס כרמים בנימינה, נמל קיסריה, קציר, חוות יאיר, יקיר, נופים, עמנואל, קרני שומרון, אבני חפץ, אזור תעשייה בראון, אזור תעשייה שחק, איתמר, אלון מורה, הר ברכה, חוות גלעד, חיננית, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, מגדלים, ענב, קדומים, ריחן, שבי שומרון, שקד, אביתר, גבעת פורת יוסף, דורות עילית, חוות אביה, חוות אל נווה, חוות אלחי, חוות מגדלים, חוות מרום שמואל, חוות שדה, חומש, חרמש דרום, טל מנשה.

19:00: סיכום נפגעים ביממה האחרונה (עד השעה 19:00) צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל-18 בני אדם ברחבי הארץ, בהם:

2 שנפצעו מחלקי יירוט, מהם: 1 בינוני-קשה, 1 בינוני. השאר, 16 בני אדם נפצעו בדרכם למרחב המוגן או לקו בחרדה.

מתחילת מבצע "שאגת הארי" צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ל-1,038 נפגעים, מהם מירי הטילים 247 בני אדם, מתוכם:

-12 הרוגים

-5 קשה

-10 בינוני

-220 קל

652 נפצעו בדרך למרחב המוגן, בהם 3 הרוגים, מהם - 13 נפצעו בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בזמן האזעקה. 139 לקו בהתקף חרדה.

חדשות השבת:

במהלך השבת היו מספר מטרים ששוגרו מאיראן לעבר ערי ישראל. בשבת הצהריים היה מטח גדול שכוון למספר מקומות במקביל - לירושלים, מרכז ואיזור אילת. באילת נפל טיל מתפצל שגרם לנזק רב ושלושה פצועים פונו.

מאוחר יותר היה שיגור נוסף, למרכז ולדרום, בנס ציונה הייתה פגיעה ישירה בבית וכמו כן היו נפילות בלוד ובבאר יעקב, בחסדי שמיים לא היו נפגעים.

חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, תקף אתמול (ו') באופן ממוקד בטהרן וחיסל את עבדאללה ג'לאלי-נסב ואמיר שריעת, בכירים באגף המודיעין של מפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" הכפופה ישירות למנהיג משטר הטרור האיראני.

לאחר חיסולו של מפקד אגף המודיעין צאלח אסדי במהלומת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי", ג'לאלי ושריעת מונו כממלאי מקום בפועל. השניים היו מפקדים מודיעיניים בכירים והיו דמויות מפתח בקהילת המודיעין האיראנית. כמו כן, השניים היו מקורבים לצמרת משטר הטרור האיראני.

תחום המודיעין במפקדת החירום "ח'אתם אלאנביאא׳" אחראי על ניתוח מודיעין. מידע זה מוצג לבכירי מערכת הביטחון של המשטר בהערכות מצב תכופות שעל בסיסן מתנהלת הלחימה נגד מדינת ישראל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו על התקיפות באיראן: "מדינות רבות, במיוחד אלו שנפגעו מניסיון הסגירה של איראן את מצר הורמוז, ישלחו ספינות מלחמה, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית של אמריקה, כדי לשמור על המצר פתוח ובטוח. כבר הרסנו 100% מיכולתה הצבאית של איראן, אבל קל להם לשלוח רחפן או שניים, להטיל מוקש או לשגר טיל לטווח קצר איפשהו לאורך או בתוך נתיב המים הזה, לא משנה כמה קשה הם נפגעו. יש לקוות שסין, צרפת, יפן, דרום קוריאה, בריטניה ואחרות, שנפגעו מהמאורע המלאכותי הזה, ישלחו ספינות לאזור כך שמצר הורמוז לא יהווה עוד איום מצד מדינה שראשה נערף לחלוטין. בינתיים, ארצות הברית תפציץ את קו החוף עד מוות, ותמשיך לירות בסירות ובספינות איראניות מחוץ למים. כך או אחרת, בקרוב נפתח את מצר הורמוז, יהיה בטוח וחופשי!".