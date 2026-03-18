אזעקות הופעלו הערב (רביעי) בעקבות הירי מאיראן באזורי צפון הנגב, יהודה ועוטף עזה. בין היתר נשמעו אזעקות בשדרות, נתיבות, קריית ארבע, חברון ובמועצות האזוריות לכיש, בני שמעון, מרחבים, הר חברון, שער הנגב, שדות נגב, אשכול, שפיר, חוף אשקלון, גוש עציון.

ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים בירי מאיראן לכיוון הדרום, ודקות אחר כך הודיע פיקוד העורף על סיום האירוע. בזירת נפילה ביישוב בלכיש נגרם נזק למבנה, ובבאר שבע נבדק אם נפל שבר יירוט בין בניינים. הטיל ששוגר הוא טיל עם ראש מתפצל, שמפזר עשרות חימושים.